Сьогодні ми розповімо Вам про ключових розпорядників коштів з фонду по протидії Covid-19. Чому ключових? Тому, що саме на ці міністерства пішла найбільша кількість коштів з фонду.

Декілька тижні тому ми вже розповідали вам про те, як витрачаються кошти з фонду по протидії Covid-19. Тоді експерти StateWatch детально дослідили та розповіли про витрачання коштів з фонду такими структурами, як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство соціальної політики, Міністерство юстиції та Міністерство розвитку громад та територій.

Сьогодні ми розповімо Вам про ключових розпорядників коштів з фонду по протидії Covid-19. Чому ключових? Тому, що саме на ці міністерства пішла найбільша кількість коштів з фонду.

Міністерство внутрішніх справ

Згідно з рішенням уряду від 10 червня 2020 року No 485, для системи МВС України було виділено додаткові кошти в сумі 2,7 млрд грн з фонду по протидії Covid-19.

Згідно з відповіді МВС на запит журналіста StateWatch, станом на 14 серпня 2020 року, загальна кількість касових видатків з цих коштів склала 1 мільярд 960 мільйонів гривень.

За цих коштів:

Працівники апарату Міністерства внутрішніх справ отримали доплат до заробітньої плати на загальну суму 109 мільйонів гривень;

Працівники Державної прикордонної служби отримали доплати до заробітньої плати на загальну суму 50 мільйонів гривень;

Працівники Національної гвардії України отримали доплати до заробітньої плати на загальну суму 48 мільйонів гривень;

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали доплати до заробітньої плати на загальну суму 17 мільйонів гривень;

Найбільшу ж суму отримали працівники Національної поліції України. Загальна сума доплат до заробітньої плати поліцейських склала 1 мільярд 734 мільйони гривень.

Перед виходом статті ми вирішили актуалізувати інформацію та перевірили касові видатки Міністерства внутрішніх справ станом на 22 вересня. За даними Міністерства фінансів України, станом на кінець вересня касові видатки з коштів Covid-фонду у МВС склали 2 мільярди 540 мільйонів гривень. Тобто, МВС вже витратило 94% зі всіх коштів, що їм виділялись з Covid-фонду.

Міністерство інфраструктури України

Як відомо, найбільшу суму з фонду по протидії Covid-19, а саме 35 мільярдів гривень, виділили на ремонт доріг. Згідно з інформацією з сайту Міністерства фінансів України, Мінінфраструктури є головним розпорядником згаданих коштів. Також ми дізнались про об’єм коштів, що вже були витрачені. Як ми можемо побачити з графіка, станом на 22 вересня з 35 мільярдів гривень вже було використано майже 10 мільярдів гривень, або ж 28 % від всієї суми.

Міністерство охорони здоров’я

А тепер найцікавіше. Ми відправили запит до МОЗ 14 серпня. У запиті ми поставили ті ж запитання, що і всім іншим міністерствам. Ми хотіли поцікавитись, як іде процес освоєння та витрачання коштів, що були виділені з фонду по протидії Covid-19. Однак, у міністерстві нас вирішили проігнорувати. Більше того, ми декілька днів підряд телефонували до міністерства з метою поцікавитись про долю нашого запиту, однак і на телефонні дзвінки там вирішили не відповідати. З огляду на це, дізнаватись про те, як саме у МОЗ витрачаються коронавірусні кошти, ми пішли на сайт міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, всього МОЗу з фонду по протидії Covid-19 було виділено 14 мільярдів 345 мільйонів гривень. Однак, витрачено з цих коштів станом на 22 вересня всього 3,6 % коштів, або ж 514 мільйонів гривень. Всього МОЗ отримало кошти по чотирьом різним програмам:

Закупівля апаратів штучної вентиляції легень;

Забезпечення лабораторій МОЗ та закупівля засобів індивідуального захисту;

Обладнання для приймальних відділень опорних лікарень;

Підвищення надбавок і доплат медичним працівникам.

Серед всіх цих програм, кошти витратили лише на пункт «Забезпечення лабораторій МОЗ та закупівля засобів індивідуального захисту». У всіх інших програмах досі нуль касових видатків. Щоб зрозуміти всю абсурдність ситуації, згідно з інформацією МВС, станом на кінець серпня лише працівники Національної поліції України отримали з початку карантину 1 мільярд 734 мільйони гривень доплат до заробітніх плат з фонду по протидії Covid-19. Натомість, попри те, що МОЗ було виділено майже 6 мільярдів гривень на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам, станом на 22 вересня з цих коштів було виділено 0%.

Державне управління справами

Ну і куди ж без ДУСі. Раніше ми вже розповідали, що славнозвісне державне управління справами також отримало кошти з фонду по протидії Covid-19. Загальна сума коштів, що була виділена ДУСі склала 41 мільйон гривень. На наш запит про те, скільки та куди витратили коштів у ДУС вирішили не відповідати, а лише сказали про те, що будуть звітувати перед Мінфіном та Комітетом Верховної ради з питань бюджету. Однак, згідно з наявної інформації на сайті Мінфіну, станом на 22 вересня ДУС уже витратило 11 мільйонів гривень (26% від всіх коштів) на закупівлю обладнання та засобів індивідуального захисту.

Висновок

Загальна сума розподілених коштів з фонду склала 65 мільярдів 959 мільйонів гривень. Витрачено з цих коштів (станом на 22 вересня) 23 мільярди 796 мільйонів гривень, що складає 36 % від усіє суми. Чому в такому разі фонд складав аж 65 мільярдів, якщо ці кошти не потребували термінового освоєння – це запитання… Також викликає багато запитань і те, чому кошти, які виділялись безпосередньо МОЗу так досі і не почали витрачати. Особливо дивно це виглядає на фоні Міністерства внутрішніх справ, яке вже встигло витратити майже всі кошти на доплати своїм працівникам. Медикам менше потрібно? На жаль, МОЗ вирішив не відповідати на наші питання, а тому тепер їх стало тільки більше. StateWatch, у свою чергу, продовжить слідкувати за тим, як і куди витрачатимуться наші з вами кошти.

Олександр Гуменюк для “Букв”, в рамках проєкту StateWatch за підтримки програмної ініціативи “Громадське здоров’я” МФ “Відродження”.