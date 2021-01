#Букви поглянули на модну сторону цієї події.

Американський журнал Vogue назвав 20 січня 2021 року найсимволічнішим інавгураційних днем. Для складення присяги взяли Біблію, а всі запрошені гості та головні винуватці торжества вдягли одяг, “кожен елемент якого мав значення“.

Образ Джо Байдена і Джилл Байден

Джо Байден був одягнений у темно-синій костюм від Ralph Lauren, який є втіленням культового американського стилю. У той час Джилл Байден для урочистого денного параду обрала молоду зірку американської моди – Олександру О’Ніл, засновницю нью-йоркського бренду Markarian.

Пальто з вовни та твіду кольору морської хвилі Джилл Байден було виготовлено на замовлення і розшите перлами й кристалами Swarovksi особисто самим дизайнером. Невеликими акцентами на ньому стали дещо глибшого синього відтінку оксамитовий комір і манжети. Також ансамбль доктора Байден складався зі звуженої сукні з шифоновим ліфом і дрібним квітковим візерунком і спідницею з фестонами, який доповнили шкіряні рукавички та захисна маска – гармонійно в колір вбрання.

Відповідно до пресрелізу Markarian, символічно, як колір океанів і неба, синій колір несе “довіру, впевненість і стабільність“. А ще синій – колір Демократичної партії. Взуття не відволікало від образу і було підібране в колір шкіри.

Образ Камали Гарріс

Вражаючим був інавгураційний наряд першої жінки – віцепрезидентки Камала Гарріс, яку супроводжував її чоловік Дуг Емхофф – також в костюмі Ralph Lauren як другий джентльмен країни.

Гарріс – не лише перша жінка, але і перша темношкіра жінка в ролі віцепрезидентки США. В історичний день вбрання леді віцепрезидентки також було сповнено символізму. Яскраво-фіолетовий колір став оммажем Ширлі Чизхолм, першої афроамериканської жінки, яка балотувалася в президенти в 1972 році. Також фіолетовий – один з кольорів кампанії Гарріс, коли вона балотувалася в президенти. Вбрання створили два молодих темношкірих дизайнери – Крістофер Джон Роджерс і Серджіо Хадсон. Перлове намисто – друге відсилання образу Камали Гарріс, яка натякала на жіночий клуб афроамериканок Alpha Kappa Alpha.

Образ Гілларі Клінтон

Колишня перша леді Гілларі Клінтон теж невипадково обрала фіолетовий – колір благородства і руху суфражисток. Але також це колір злиття двох партій – закликає американський народ до єдності: саме такий відтінок виходить завдяки поєднанню синього і червоного.

Образ Мішель Обами

Синьо-червоною килимовою доріжкою також пройшла й колишня перша леді Мішель Обама. Вона так, як і Клінтон вразила присутніх двопартійним тоном. Бурякового відтінку гольф з альпаки та бездоганного крою штани, кашемірове пальто в тон виконані дизайнерським лейблом Sergio Hudson.

Образ Леді Гаги

Напередодні до Вашингтона прилетіла американська співачка та актриса, щоб виконати національний гімн США, який вона заспівала в золотий мікрофон. Як і слід було очікувати від співачки, вона продемонструвала ефектний образ – помпезну сукню Schiaparelli з урочистим і важким, як оксамитові гардини, червоним подолом. Чорна верхня частина контрастувала з низом, але була доповнена невеликою символічною деталлю – золотим голубом миру, який, швидше за все, за її задумом, об’єднає Америку.

Образ Дженіфер Лопес

Попдіва Дженніфер Лопес продемонструвала справжній гламур і шик. Одягнувшись в білосніжний твідовий костюм Chanel і розкішні прикраси з перлів, Лопес заспівала проникливі та патріотичні хіти – пісню американського співака і музиканта Вуді Гатрі This Land Is Your Land, власний сингл 2000-го року Let’s Get Loud і пісню America the Beautiful.

Образ Аманди Горман

22-річна молода поетеса увійшла в історію як наймолодша поетеса на інавгурації. У яскраво-жовтому пальті Prada і червоному обручі, обтягнутому атласом, Горман зачитала власну поему The Hill We Climb.

Рукавиці Берні Сандерса

За відсутності червоних доріжок і церемоній, інавгурація надала привід обговорити всі вбрання присутніх, включаючи такі модні деталі, як рукавиці сенатора Вермонту і колишнього кандидата в президенти.

Рукавиці Берні зроблені Джен Елліс, вчителькою з Ессекс-Джанкшн, штат Вірджинія. Згідно з легендою, вона віддала їх Сандерсу більш як два роки тому і виявила, що він почав їх носити під час передвиборчої кампанії.

Рукавиці становлять предмет стійкої моди. Вони зроблені з перероблених вовняних светрів і утеплені флісом з перероблених пластикових пляшок.