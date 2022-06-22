Останнім часом деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, "маленьку культуру", інтеграцію "хороших росіян" в український простір не залишили багатьох байдужими.

#Букви зібрали реакції соцмереж на такі заяви радника голови Офісу президента України.

Упродовж останніх кількох тижнів Олексій Арестович – у заголовках всіх українських ЗМІ, а вимога про його звільнення – на першому місці у трендах українського сегмента Twitter.

За кілька тижнів радник голови Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”; “маленькою” – українську культуру, а на критику його заяв “українських патріотів” – “довбо*бами”.

Коментарі у соцмережах радника голови Офісу президента сповнені обурення.

Багато користувачів вважають, що наративи Арестовича є русофільськими, а, отже, на їх думку, він – “русня”, і місце йому – саме в Росії.

Деякі користувачі вважають, що думка Арестовича про активістів та ЛГБТ стала останньою краплею для них.

Деякі користувачі згадали у своїх дописах слова Арестовича про активістів, зокрема, що 18 червня відбулося поховання лідера громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Романа Ратушного.

Серед обурених – і активіст Сергій Стерненко.

Один з користувачів зазначив, що навіть відписався від усіх, хто підтримав думку Арестовича.

Користувачі соціальних мереж Twitter та Instagram почали поширювати хештег про звільнення радника Офісу президента. Його підтримав акаунт відомого гурту “Казка”.

Деякі користувачі згадали досвід публічного осуду в українській політиці.

Український простір не був би собою, якби не зміг пожартувати про ситуацію, що склалася навколо Олексія Арестовича.

Так, український письменник і фронтмен гурту “Жадан і собаки” Сергій Жадан висміяв вислів Арестовича про українську культуру.

А відомий в Україні секс-шоп створив промокод для “людей із зашкварністю та відсутністю мозку” зі словом “арестович”.

Багато відомих людей опублікували великі публікації з засудженням Олексія Арестовича:

Авторка блогу “Їх убила Росія” Аліна Боднар

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін (його пост опублікував активіст Сергій Стерненко):

Український громадський діяч, волонтер, співзасновник волонтерського об’єднання “Народний тил” Роман Сініцин:

Журналіст Bihus.info Максим Опанасенко:

Велика кількість користувачів звинувачує Офіс президента в бездіяльності та мовчазній підтримці думок Арестовича. Вони переконані, що такі публічні висловлювання – недоречні, якщо країна прямує до ЄС.

Але знайшлись і захисники Арестовича. Вони впевнені, що користувачі мають бути толерантними до проявів сексизму та гомофобії.

Інші користувачі вважають, що є погані активісти, або впевнені, що Україна та Росія мають спільну літературу.