Випуск ток-шоу Василя Голованова, що відбувся 7 липня на каналі "Україна 24", відзначився не стільки тематикою та змістом виступів гостей студії, як дописом пані Ірини Верещук щодо конфлікту з Нестором Шуфричем під час ефіру.

А #Букви, як завжди, зібрали все найцікавіше.

Коментуючи події в студії на своїй сторінці у Facebook, пані Ірина заявила, що наступного разу застосує силу до любителів покепкувати з прізвища. Можна по-різному ставитися до подібних заяв з боку нардепа, однак лейтмотивом для фейку вище стала зовсім не сумнівна правомірність намірів народної депутатки.

Зараз на сторінці Ірини Верещук є лише один допис стосовно конфлікту з Нестором Шуфричем, і в ньому йдеться саме про “зуби”. Однак, соцмережі зрадили б собі, якби оминули такий привід.

“Підредагований” варіант публікації миттєво розлетівся просторами фейсбуку, по дорозі обростаючи деталями та подальшими “творчими переосмисленнями”. Частенько в таких дописах фігурував колега пані Верещук по фракції “слуг народу”, Богдан Яременко.

Утім, допис пані Ірини зацікавив користувачів і без сторонніх редакцій. Дехто перефразовував її слова через призму популярних інтернет-цитат.

Однак, досить швидко з’явилися й ті, хто взявся фейк розвінчувати. Проте, з якихось причин, поширювали не оригінал допису пані Ірини, а саме його фейкову версію.

Не виключено, що подібні спроби зупинити поширення фейку лише розганяли його ще більше.

При цьому, борцям з фейком у коментарях радили хоча б долучати оригінальний допис пані Верещук до публікації.

Щоправда, зустрічались і дописи, у яких наводили саме оригінальну публікацію народної депутатки й закликали завжди перевіряти першоджерела.

Деякі користувачі, втім, зацікавилися причинами вірусного поширення цього фейку, та, ймовірно, дійшли висновку, що додаткові пояснення не потрібні.