Відбулася телефонна розмова між президентом України і головою МВФ. Українська сторона дуже просила МВФ надіслати місію. Але МВФ поки не бачить такої можливості. Для цього, за словами голови МВФ, необхідно "Full agreement on actions needed prior to program review".

Розумних людей можна обдурити. Але лише один раз. Вдруге вони вам уже не вірять.

При цьому, наразі мова йде навіть не про транш. А про місію МВФ. Чому для України так важлива місія? Тому що це сигнал, що співпраця розморожена. Що Україна в програмі. Це дозволило б отримати гроші від ЄС, наприклад. Принаймні дозволило б говорити з ЄС про таку можливість навіть до отримання траншу. Хоча не факт, що спрацювало б.

І точно візит місії МВФ потрібен для виходу на зовнішні ринки. Для отримання грошей інвесторів. Справа в тому, що грошей цих зараз просто дуже багато. Світ здуває від грошей. Американські фондові індекси, після перемоги Байдена і виходу новин від виробників вакцин, знаходяться на історичних максимумах. Тому інвестори дуже потребують нових позичальників. Особливо тих, які дають таку високу прибутковість, як Україна. А український бюджет дуже потребує грошей. Ну дуже. І ось якби від МВФ був позитивний сигнал, вже наступного дня український Мінфін оголосив би про новий випуск.

У МВФ це теж розуміють. Не дурні. І дадуть цей сигнал тільки якщо знову зможуть повірити в те, що Україна виконає взяті на себе зобов’язання. Поки що, на жаль, навіть всі пункти дуже простої програми не виконані. Заяви української сторони про те, що ми все виконали для першого траншу, не коректні. Ми, можливо, виконали все, що повинні були зробити на кінець липня. Але кінець липня був давно. А меморандум передбачає розклад кроків, тайм-план реформ.

І, можливо, для когось це стане сюрпризом, але чим пізніше ви виконуєте вимоги, тим більше вимог вам потрібно виконати. І це логічно. Це зв’язок часу і простору, практично. І якщо ви виконали те, що повинні були в липні, але говорите про транш у грудні, то ви не отримаєте транш, поки не зробите все, що слід було виконати до грудня. Тому що ви не виконуєте план співпраці. Тому що ви не виконуєте взяті на себе зобов’язання. А ви самі говорили, що зобов’язуєтеся до певної дати провести певні реформи. І якщо пам’ять погана, то не біда, все записано в меморандумі.

Не кажучи вже про те, що під удар поставлено безліч реформ, здійснених у рамках співпраці з фондом. Місія приїде, тільки якщо буде Full agreement, тобто в МВФ побачать, що в української влади є план, як полагодити те, що вони вже зробили, і президент під цим планом публічно підпишеться. Поки що президент не підписався навіть під судовою реформою, яка передбачена співпрацею з МВФ. І мова тут тільки про приїзд місії, не про виділення грошей. Гроші будуть тільки коли цей план реалізують. У чому є великі сумніви.

Де можуть бути проблеми? Це відновлення довіри до НБУ, це бюджет на наступний рік, де роздутий дефіцит і завищені доходи, і це, перш за все, антикорупційна інфраструктура, яку потрібно відновити, куди вже можна приплюсовувати судову реформу. Загалом, типова “місія нездійсненна”. І незмінний порядок денний від наших партнерів в останні місяці. Нічого нового.

Чи може Україна вийти на ринок без місії МВФ? Теоретично може. Але випуск буде невеликим. Знову ж, вся справа в дуже хорошому настрої ринків. Їм потрібно кудись дівати гроші. І наразі інвестори готові закривати очі на багато що, готові шукати позитив там, де його немає (наприклад, інвесторам дуже сподобалася різка реакція президента на рішення КСУ, тому що президент вперше за багато місяців зайняв позицію, хоч ніякого ефекту на реальність ця реакція і не мала), готові на невеликий випуск. Принаймні поки погода на ринках не змінилася.

Чи було колись таке вже в історії України? Так, це повністю повторює стратегію “пропетляти”, яку використовував Янукович у 2012-2013 рр. Допетляв у підсумку.

Але певний час така стратегія працює. Ну як, працює. Дозволяє уникнути колапсу. Повного. Але “нам би день протриматися, нам би ніч простояти”. І бюджет порожній. І грошей на підтримку бізнесу немає. В умовах боротьби з коронавірусом, в умовах карантину. Це жорстка дієта в умовах, коли ви хворієте і вам потрібно багато харчуватися, щоб відновити сили. І якщо ви довго її будете дотримуватися, то кінець вам не сподобається.

І питання, чому ми опинилися на дієті під час хвороби? Тільки тому, що хтось вирішив, що можна “кинути” партнерів. Тільки тому, що хтось вирішив, що можна відкотити реформи. Тільки тому, що хтось вирішив, що боротися з корупцією погано. Тільки тому, що хтось вирішив, що зовнішнє управління заважає керувати по-українськи.

Ну ось тепер петляємо. В рамках давніх українських традицій.