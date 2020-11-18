Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. По его итогам глава МВФ заявила о необходимости "полного согласования действий".

Об этом Георгиева написала в своем Twitter.

“Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилий в борьбе с коррупцией. Полное согласование действий должно предшествовать пересмотру программы”, – отметила глава МВФ.

В Офисе президента Украины, в свою очередь, сообщили, что стороны обсудили “важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства”.

“Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, Правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил Парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также уведомил главу МВФ, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы при участии международных экспертов “для разработки комплексных законопроектов относительно судебной реформы”.

Зеленский заверил главу МВФ, что “последовательно поддерживает независимость Национального банка”. По его словам, на сегодняшний день “все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены”.

Зеленский сообщил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by: была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк “активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе”.

“У наших команд есть прочное доверие, они тесно работают, чтобы как можно скорее завершить переговоры и принять миссию МВФ (которая бы провела пересмотр программы и могла бы рекомендовать выделение второго транша, – ред.)”, – процитировала Зеленского пресс-служба Офиса.

По словам главы государства, в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы МВФ и начало работы миссии станет “важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка”.

Согласно сообщению ОПУ, Кристалина Георгиева “сделала акцент на том, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь ощутимого прогресса”, отметила “быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ”.