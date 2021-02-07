Вінтаж, клітина, декоративні топи з шпильок і дзеркал, чуттєвість і бунтарство, спорт і трикотаж. Другий день UFW No Season 2021 був цікавим і насиченим.

#Букви розповідають про кращі колекції.

KRISTINA LAPTSO

“Моя колекція – це чистий вантажу і переосмислення бабусиної скрині. Ця жінка елегантна, носить яскравий кольоровий одяг з гострими лініями. Вона живе тут і зараз, радіє і несе світло свого покликання в житті “, – розповідає про колекцію Христина Лапсо.

Музою для дизайнера стала жінка 70-х – сувора, але жіночна, стримана, але елегантна і вишукана – така собі Катрін Деньов з фільму “Денна красуня”. Вона носить картатий піджак, жакардові спідниці, сатинові блузки і обожнює аксесуари у вигляді елегантних, шовкових хусток.

У побудові колекції дизайнер використала прийом color-block – поєднання яскравих кольорів на контрасті, силуети в стилі диско і підкреслила настрій “семидесятих” гострими лацканами і комірцями, які прикрасили сукні та блузи.

91Lab

Команда 91Lab представила максимально яскраву і барвисту колекцію, яку ми зможемо носити влітку 2021 року.

Основою стали насичені відтінки оранжевого, жовтого і фіолетового, які працюють як соло, так і поєднуються разом. Саме вони задають драйвовий і життєрадісний настрій всьому сезону, просоченого спортивним настроєм.

Дизайнеру Ганні Панченко вдалося майстерно поєднати спорт і трикотаж, адже перший уже став невід’ємною частиною нашого повсякденного життя і давно вийшов за межі тренувальних залів і спортивних секцій. За спортивний настрій відповідає ефектна 3D-плісировка, міні-сукні, схожі на тенісні, джемпери, легінси і брюки-палаццо. Однак є місце і більш парадно-вихідних речей, на кшталт вузьких еластичних суконь і кроп-топів.

“91LAB – це про трикотаж. 91LAB – це про комфорт технологій і про складності трикотажних переплетень. І звичайно, це про кайф, який я відчуваю, коли все це роблю”, – так дизайнер бренду Анна Панченко пояснює концепцію і цінності 91 Lab.

У колекції команда бренду поєднує віскозу з найтоншими нитками, що створюють ефект прозорості. За словами дизайнера, з такою пряжею досить складно працювати, оскільки вона дуже ніжна і потребує максимально обережного поводження. Але зате головна її перевага – освіжаючий ефект. У такому одязі не жарко і комфортно.

Нагадаємо, що 91 Lab – це інноваційна лінійка трикотажного бренду RITO, який за майже 30 років роботи накопичив відповідний досвід для створення нового лімітованого продукту. Засновниця RITO Тетяна Абрамова характеризує 91Lab як Contemporary knitwear couture.

KIR KHARTLEY

Дизайнер бренду KIR KHARTLEY Кирило Харітонцев – один з наймолодших і перспективних дизайнерів на Ukrainian Fashion Week, якого встигли оцінити топові артисти українського шоу-бізнесу.

Одна з головних особливостей бренду – багатофактурность, нашарування, використання декількох складних тканин в одному образі, а також велика кількість ручної роботи, що робить одяг виключно унікальним.

У новій колекції цього всього було в надлишку: хотілося розглядати кожну деталь, адже все було продумано до дрібниць, включаючи сітку, яка обтягала голови або сумки моделей.

Свою нову колекцію Кирило Харітонцев назвав “модним шабашем”. “Моя колекція про містифікації жіночої енергії і сили, про інтуїцію жінок і їх натхненні, яке вони дарують своєю містичною енергією”, – пояснює дизайнер.

Свою ідею він відбив у філігранно декорованих топах, сукнях і спідницях, зібраних з шпильок, кілець і великих дзеркальних пластин, повідомляючи про загадковість образу. На особливу увагу заслуговують деталі в колекції – елементи обробки швів на виворіт, бахрома і інше, що становить знакову многофактурность. Основа колекції- речі кольору воронячого крила, розбавлені бежевим, білим, сірим і відтінками срібла.

Архітектурно колекція побудована з чотирьох блоків: костюми чоловічого крою на виворіт; костюми-двійки; агресивно сексуальні образи, а також повсякденні речі – з color-blocking тренчами, гібридами сорочки та футболки (так званої “футбашкі)” і жакетами чоловічого крою.

Lallier

“Цю колекцію я хотіла присвятити своїм улюбленим клієнткам. Тому що в цьому році ми не могли дозволити покликати гостей, щоб вони могли наживо побачити нашу прекрасну колекцію. І незважаючи на всі карантинні умови і локдаун, все-таки ми вирішили не змінювати своїм традиціям і своєму стилю, і цю колекцію зробили також гламурної, сексуальною і ефектною”, – розповідає Юлія Франц, дизайнер марки Lallier.

У новій колекції Lallier, як зазвичай, багато гламурних коктейльних образів для будь-якого випадку, адже дівчина бренду любить сяяти, бути на виду і активно веде свої соціальні мережі. Знакові корсети в новому сезоні на подіумі показали з плоскою чашкою і вперше виконали з мережива, сукні прикрасили сіткою, прозорими рукавами-ліхтариками, бахрома, мерехтливими кристалами і складною горизонтальною драпіруванням, ідеально підкреслюючи силует.

Корсажні сукні-бандо поєднуються з урбаністичними яскравими худі і джинсами з декором з кристалів.

Darja Donezz

Другий день показів завершила колекція Darja Donezz – свіжа, яскрава, емоційна і насичена.

“У колекції дуже багато квітів. Кілька виробів були зроблені повністю вручну – в техніці мокрого валяння. Тому що саме в цій техніці створюються вироби, які неможливо повторити, вони абсолютно унікальні. Настільки унікальні, наскільки може бути унікальним кожна людина. І ось на тлі цих асиметрій, цих різниць і протиріч і будувалася моя колекція. І перш за все це було викликано відчуттями зсередини”, – пояснює дизайнер Дарина Донець, як за допомогою натурального повсті, ниток і мережива вдалося створити незвичайні за фактурою ефекти на тканини.

Колірна гамма в ніжних пудрових, молочних, лаврових і коралових відтінках, акцентованих фуксією і охрою, передавала через жіночні сукні, знакові бюст’є, багатошарові спідниці і топи з аплікацією різноманітність людських почуттів.

Однак незважаючи на романтизм і миловидність образів, колекції властивий бунтарський характер – незгода з реальністю і спроба переосмислення даний в ідеалізації минулого.