В рамках третього дня Ukrainian Fashion Week No Season 2021, який проходить під егідою саміту Be Sustainable !, свої колекції показали стійкі бренди.

#Букви знайомлять з найцікавішими з них.

DZHUS

DZHUS – бренд, який втілює філософію розумного споживання в альтернативному руслі, з акцентом на створення, а не обмеження.

Нова колекція осінь-зима 2021/22 – уніформа для адептів багатозадачності. Вироби-трансформери бренду – речі багатоцільові, що забезпечує необмежену кількість образів, при цьому мінімізуючи шопінг.

Як правило, одяг бренду трансформується в аксесуари, а саме – сумки.

Так, в новій колекції білосніжний топ перетворюється в практичний і міцний пакет, а комбінезон трансформується в гіпероб’ємну пласку сумку. Це не випадково, адже дизайнер намагається привернути увагу до теми пакування і того, що пакування можна вибрати одне, цікаве і багаторазове.

Текстурний фініш використаних тканин апелює до її впізнаваних видів: формостійке гофре, котон з ефектом пом’ятості, шовк, що імітує мішковину, фактурний трикотаж та інше.

“Наша осінньо-зимова колекція присвячена якійсь дуальності. Тому що я як перфекціоніст думаю про те, щоб клонувати себе. І щодо одягу я подумала, чи так це погано, що оригінал по суті, не є самодостатнім без дублікатів. Адже усі репліки, усі копії по суті доповнюють прототип і утворюють за ним якусь низку, проекцію і динаміку. у зв’язку з цим була розроблена візуальна концепція, яка полягає в розшаруванні елементів, які додають функціоналу цьому одязі”, – роз’яснює дизайнерка Ірина Джус.

Завдяки паттерну аналогічних повторюваних деталей дизайнеру вдалося створити такі гібридні дизайни, як шорт-топ, сорочка-спідниця, капелюх-жилет-капор-баска, а також лінійку сумок, які модифікуються в кардиган, плащ, штани, бюст’є, жилет і інші категорії одягу.

CHERESHNIVSKA

Колекція Sketches of Tactility українського бренду CHERESHNIVSKA створена дарувати різноманіття сенсорних відчуттів.

Поштовхом стала експозиція Paull Neagu в лондонському Tate Museum. Він вважав, що мистецтво можна доносити і сприймати не тільки візуально, але і на дотик. З ним можна взаємодіяти. Роботи Paull були пов’язані з людською формою і містили мотиви клітинної будови органічних матерій.

“Саме тому в основі колекції лежить обсяг і структура, створена буфами на в’язаних светрах, гіперболізованими складками, розрізами у вигляді квадратів і характерними принтами, – зазначила дизайнер бренду, білоруська художниця і художниця Анастасія Розова, – Ми підбирали тканини, які викликають самі тактильні відчуття”.

Це вже друга стійка колекція СHERESHNIVSKA, основу якої склали чоловічі та жіночі сорочки, штани, тренчі і інші базові речі гардеробу. Матеріали – виключно вінтажні і стокові тканини, а також ресайкл-речі з секонд-хенду.

POLINA VELLER

Дизайнер запросила зануритися в орнаментальний світ Oyma. Ідея, а також назва нової колекції, як пояснює дизайнер Поліна Веллер, народилися під враженням від кримськотатарського елемента старовинних ремесел oyma.

“Традиційно це вирізаний малюнок-трафарет для вишивки або створення додатків для килимів. У нашій колекції використані орнаменти, які збереглися в музейних фондах. Трохи видозмінивши їх структуру, додавши власні художні мотиви, ми вплели ці орнаменти в окремі композиції декору одягу. Сучасний стиль життя, разом з матеріалами і технологіями, дозволяє знайти стародавній елемент oyma в особі самостійного виду мистецтва”, – говорить дизайнерка.

Пересуваючись у високих дерев’яних сандалях, моделі граціозною пливли по подіуму, даючи можливість розглянути примхливість витинанки, яка рясніла буквально всюди: прикрашала сукні, ноги, руки і голову.

Все це створювало враження мережива, створеного за допомогою лазерного різання. А повна стилізація, включаючи зачіски з прикрасою для волосся, що нагадує традиційний головний убір кримськотатарських жінок – ФЕС, представляла ультрасучасний образ східної дівчини.

IRON THREAD

Дизайнер street style бренду Ено Еніеокпон IRON THREAD завершив третій день на ноті надії на краще майбутнє.

“Дисонанс, який ми бачимо в усьому світі, спровокував багато розчарувань і хаосу. Багато людей, які мають вплив на громадську думку, намагалися застерегти падіння світової системи. Дизайнери, в тому числі і мій бренд, приєднується до вирішення цієї проблеми, даючи надію на краще майбутнє. Я, дизайнер Ено Еніеокпон, присвячую колекцію RISE FROM THE RUINS людям України – сильним і незламним. Незважаючи на всі складності і падіння – країна, яка за багато років стала рідною – нарешті залишить зруйновані стіни позаду заради нових звершень”, – розповідає Еніеокпон.

Свою ідею дизайнер висловлює в різких лініях одягу, що робить її кілька агресивною: для того, щоб побороти труднощі, потрібна сила духу.

На подіумі були представлені знакові стьобані куртки бренду з накладними кишенями і дублянки, оверсайз худі-анораки, джинсові куртки, а також костюми-двійки з жилетом, який прикрашають ремені, надаючи йому спортивний бійцівський характер. Колекція переважно монохромна, зрідка розбавлена спалахами червоного.

Повну колекцію можна переглянути за посиланням: https://megogo.net/ru/view/10849905-ukrainian-fashion-week-7-e-fevralya/tab_comments