#Букви відібрали найкрасивіші подіумні образи.
Lake Studio
Нова колекція Lake Studio оповита історією створення італійського парку Монстрів Sacro Bosco і епохою Відродження.
Ренесанс читається в лінії плечей, корсетах, комірцях із мережива та оксамиту, акцентованих на талії силуетах з об’ємними рукавами, а також благородних тканинах – оксамиті і жакарді з малюнком у вигляді золотих троянд, який прикрасив і піджак, і сукню new look.
MALVA FLOREA
У колекції Мальви Вербицької особливу увагу привернули пуховики та урбаністичні пальта, наприклад, димчасто-сіре зі вставками пухової куртки на грудях.
Легкості та жіночності колекції додали довгі сукні з об’ємними рукавами і вузькою талією, які в холодний сезон прекрасно поєднуються зі светрами, а також мінімалістичні вечірні костюми – знаковий образ Malva Florea.
Arutiunova
Подіумом Arutiunova пройшлися сукні, що нібито танцюють під запальні ритми латиноамериканської соул-музики в живому виконанні Laura Marti.
Тема латиноамериканських бальних танців була прекрасно заявлена одягом без слів і пресрелізів – завдяки крою, тканинам, декоративним деталям на кшталт бахроми.
Елементи чоловічого костюму бальників перекочували на жіночі фраки, а моделі в лайкровому боді з бісерною або неоновою бахромою на спідницях, блузах і сукнях нагадали енергійних танцівниць. Причому завдяки вирізам спереду танцювати можна навіть в пальто Arutiunova.
Kseniachnaider
День показів завершило шоу Kseniachnaider, а подіумом пройшлися представники цифрової інтелігенції.
Дизайнери бренду розробили одяг, який треба носити в реальному світі.
У цьому мультифункціональному гардеробі знайшлося місце різноманітним речам у стилі печворк – денім, який добре вписався в стиль бізнес-кежуал 70-х років: жакетам, курткам, тренчам, джинсам, головним уборам і взуттю.
Особливу увагу привернули вечірні сукні, зшиті на контрасті зі спортивних костюмів та мережива, які вкотре довели, що у дизайнерів прекрасне відчуття фактури та форми.
І звичайно, їм властиво піклуватися про навколишнє середовище: для своєї колекції вони переробляють буквально все – і архівні вироби, і зразки тканин, які зазвичай виробники розсилають дизайнерам і потім утилізуються.