#Букви відібрали найкрасивіші подіумні образи.

Lake Studio

Нова колекція Lake Studio оповита історією створення італійського парку Монстрів Sacro Bosco і епохою Відродження.

Lake Studio Lake Studio Lake Studio Lake Studio Lake Studio

Ренесанс читається в лінії плечей, корсетах, комірцях із мережива та оксамиту, акцентованих на талії силуетах з об’ємними рукавами, а також благородних тканинах – оксамиті і жакарді з малюнком у вигляді золотих троянд, який прикрасив і піджак, і сукню new look.

Lake Studio Lake Studio Lake Studio Lake Studio

MALVA FLOREA

У колекції Мальви Вербицької особливу увагу привернули пуховики та урбаністичні пальта, наприклад, димчасто-сіре зі вставками пухової куртки на грудях.

MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA MALVA FLOREA

Легкості та жіночності колекції додали довгі сукні з об’ємними рукавами і вузькою талією, які в холодний сезон прекрасно поєднуються зі светрами, а також мінімалістичні вечірні костюми – знаковий образ Malva Florea.

Arutiunova

Подіумом Arutiunova пройшлися сукні, що нібито танцюють під запальні ритми латиноамериканської соул-музики в живому виконанні Laura Marti.

Arutiunova Arutiunova Arutiunova Arutiunova Arutiunova Arutiunova

Тема латиноамериканських бальних танців була прекрасно заявлена одягом без слів і пресрелізів – завдяки крою, тканинам, декоративним деталям на кшталт бахроми.

Arutiunova Arutiunova Arutiunova Arutiunova Arutiunova Arutiunova

Елементи чоловічого костюму бальників перекочували на жіночі фраки, а моделі в лайкровому боді з бісерною або неоновою бахромою на спідницях, блузах і сукнях нагадали енергійних танцівниць. Причому завдяки вирізам спереду танцювати можна навіть в пальто Arutiunova.

Kseniachnaider

День показів завершило шоу Kseniachnaider, а подіумом пройшлися представники цифрової інтелігенції.

Дизайнери бренду розробили одяг, який треба носити в реальному світі.

Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider

У цьому мультифункціональному гардеробі знайшлося місце різноманітним речам у стилі печворк – денім, який добре вписався в стиль бізнес-кежуал 70-х років: жакетам, курткам, тренчам, джинсам, головним уборам і взуттю.

Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider Kseniachnaider

Особливу увагу привернули вечірні сукні, зшиті на контрасті зі спортивних костюмів та мережива, які вкотре довели, що у дизайнерів прекрасне відчуття фактури та форми.

І звичайно, їм властиво піклуватися про навколишнє середовище: для своєї колекції вони переробляють буквально все – і архівні вироби, і зразки тканин, які зазвичай виробники розсилають дизайнерам і потім утилізуються.