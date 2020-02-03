Графік показів другого дня Українського тижня моди видався насиченішим і щільнішим за попередній: свої колекції показали завсідники модної сцени - Lake Studio, Arutiunova, MALVA FLOREA, Kseniachnaider та інші дизайнери.

#Букви відібрали найкрасивіші подіумні образи.

Lake Studio

Нова колекція Lake Studio оповита історією створення італійського парку Монстрів Sacro Bosco і епохою Відродження.

Ренесанс читається в лінії плечей, корсетах, комірцях із мережива та оксамиту, акцентованих на талії силуетах з об’ємними рукавами, а також благородних тканинах – оксамиті і жакарді з малюнком у вигляді золотих троянд, який прикрасив і піджак, і сукню new look.

MALVA FLOREA

У колекції Мальви Вербицької особливу увагу привернули пуховики та урбаністичні пальта, наприклад, димчасто-сіре зі вставками пухової куртки на грудях.

Легкості та жіночності колекції додали довгі сукні з об’ємними рукавами і вузькою талією, які в холодний сезон прекрасно поєднуються зі светрами, а також мінімалістичні вечірні костюми – знаковий образ Malva Florea.

Arutiunova

Подіумом Arutiunova пройшлися сукні, що нібито танцюють під запальні ритми латиноамериканської соул-музики в живому виконанні Laura Marti.

Тема латиноамериканських бальних танців була прекрасно заявлена одягом без слів і пресрелізів – завдяки крою, тканинам, декоративним деталям на кшталт бахроми.

Елементи чоловічого костюму бальників перекочували на жіночі фраки, а моделі в лайкровому боді з бісерною або неоновою бахромою на спідницях, блузах і сукнях нагадали енергійних танцівниць. Причому завдяки вирізам спереду танцювати можна навіть в пальто Arutiunova.

Kseniachnaider

День показів завершило шоу Kseniachnaider, а подіумом пройшлися представники цифрової інтелігенції.

Дизайнери бренду розробили одяг, який треба носити в реальному світі.

У цьому мультифункціональному гардеробі знайшлося місце різноманітним речам у стилі печворк – денім, який добре вписався в стиль бізнес-кежуал 70-х років: жакетам, курткам, тренчам, джинсам, головним уборам і взуттю.

Особливу увагу привернули вечірні сукні, зшиті на контрасті зі спортивних костюмів та мережива, які вкотре довели, що у дизайнерів прекрасне відчуття фактури та форми.

І звичайно, їм властиво піклуватися про навколишнє середовище: для своєї колекції вони переробляють буквально все – і архівні вироби, і зразки тканин, які зазвичай виробники розсилають дизайнерам і потім утилізуються.