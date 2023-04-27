Про це Олександр Нойнець написав у Facebook. #Букви публікують допис мовою оригіналу.

Это вчера ночью в Николаев прилетело.

Здание в левой части, без крыши — это мой родной дом, там я провел всё детство, там раньше жили обе мои бабушки, на одном этаже, в соседних квартирах. Потом, когда я возвращался в Николаев, там жил я, с 2015 до 2017. В общем, я много где жил в Николаеве за эти годы, но именно этот дом я почему-то всегда считал родным. Именно там двор моего детства, именно там я катался на качелях, именно там я впервые подрался “до первой крови” и проиграл в один удар, именно туда я возвращался из школы.

А вот эта странная железная еб#нина из рук — это подарок Николаеву от бывшего мэра Москвы Лужкова. Зачем-то у него была мода дарить такие ху#вины кому попало, ну и города их и ставили где попало.

Вот и в Николаеве поставили эту ху#вину за моим домом на вот этой выжженной теперь полянке и назвали это “сквер Доброта”.

Сквер Доброта. Очень иронично. В Николаеве её и раньше было немного, а теперь вообще нет, всю калибрами раз#ебало сегодня ночью.