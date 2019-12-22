#Букви публікують переклад інтерв’ю.

Я хочу почати з цієї знаменитої фотографії на тижні моди, зробленої Томмі Тоном у 2009 році. Що ви бачите на цьому знімку зараз і про що думаєте?

Вірджіл Абло: Якщо ви подивитесь на цей знімок в 2019 році, помітите, що в ньому закладена ідея демократизації моди. Це як ті надихаючі цитати, які говорять: “Те, що ти висміюєш, в майбутньому стає частиною тебе”. Це був один з перших сучасних модних знімків, який був просто всюди. Це свідчення того, що ті, хто любить моду, так само важливі, як і сама індустрія. Цей знімок говорив про силу зображень, створених ще тоді послідовниками модної індустрії: в ті часи Томмі Тон вів блог Jak & Jil і був одним з небагатьох фотографів, що стояли за межами модних шоу. Це фото зафіксувало факт співпраці між інсайдерами та аутсайдерами, становлення вуличної моди – і все це почалося ще до моєї кар’єри.

Як тоді до вас ставилася індустрія моди?

Вірджіл Абло: Це було не особливо гостинно, але іронія полягала в тому, що біля входу на показ Comme des Garçons не було охорони. Це було в дусі: “Навіщо ти прийшов на модне шоу?” Пройти на нього нього було майже так само просто, як відправитися на якусь випадкову конференцію в готелі.

До середини десятиліття ви перейшли від того, щоб стояти на вулиці в очікуванні пропуску, до свого першого шоу Off White в Парижі. Що це означало для вас, як охарактеризуєте цей період?

Вірджіл Абло: Я перебував на тому етапі в моді, коли мої сучасники і друзі, такі як Шейн з Hood By Air, які внесли величезний вклад в розвиток індустрії, створювали картину того, що повинно було статися. У той час офіційна преса просто класифікувала цей вид дизайну як “вулична одяг”; як дизайнер, ви стикаєтеся зі своїм поколінням, яке ви не можете контролювати. Виходячи з цього, я вирішив, що “вуличний одяг” буде символом того часу, а не навпаки. Я прагнув робити шоу, щоб визначати, яким може бути “вуличний одяг”, і робити це невідкладно, як ви розумієте.

Я відчував, що в той час більшість людей думали: “Він не стереотипний дизайнер”. Я не знаю, скільки показів я провів з 2016 року, але мені було приємно знайти простір, в який я міг би чуттєво потрапити. Моєю мотивацією весь цей час були думки про покоління, яке все ще не могло потрапити на покази мод.

Як ви думаєте, в 2016 році галузь почала відкриватися і ставати все більш демократичним простором – комфортним і близьким своєму поколінню?

Вірджіл Абло: Я ніколи не відчував, що двері закриваються: я оптиміст, тому я навіть не усвідомлюю того, як я потрапив туди, де зараз знаходжуся. Разом з тим “вуличний одяг” був глобальною концепцією: такі дизайнери, як я і Шейн, мали перевагу в тому, що допомогли людям зрозуміти, якою буде нова хвиля, варто згадати Демня Гвасалія та Гошу Рубчинського – всі вони були частиною однієї і тієї ж творчої спільноти. Ми всі зіграли свою роль у створенні нових правил.

Як було спостерігати, як інша частина індустрії – традиційні бренди, намагалися пов’язати себе з вуличним одягом, наслідуючи його, але не будучи звичними для цього явища?

Вірджіл Абло: Це було дико, насправді все це відсилає до тієї самої першої вуличної фотографії: те, що здається безглуздим, фактично стає вже новою нормою. Я завжди намагаюся знаходити позитивні сторони, і тому, коли я бачу, що бренди переходять на новий дизайн, який не є для них традиційним і справжнім, це в черговий раз підтверджує, що ми повністю перезаписали візуальну мову дизайну. Мені подобається те, що мода тепер відкрила свої двері перед молодими людьми, надавши їм роботу, щоб допомогти їм реалізувати себе.

Це нагадало мені фото, які ви опублікували в Instagram після першого шоу Louis Vuitton – де ви кланялися і підписали його словами: “Ви теж можете це зробити”. Про що ви тоді думали?

Вірджіл Абло: Пройшовши шлях від розробки графічного дизайну для футболки в 2012 році до створення колекції для модного Будинку з історією … Як молодий чорний хлопець з Рокфорда, штат Іллінойс, син іммігрантів з Гани, у Західній Африці, я зміг домогтися успіху в індустрії моди, і це було майже неможливо, розумієте? Здавалося, цього ніколи не станеться в житті. В той момент я думав, що мода – одна з небагатьох сфер, яка підтримає людей, які вважають, що “Це не для мене” або “Якщо у мене немає цієї сорочки, значить я не в клубі”. Ця публікація посилала сигнал людям, щоб вони нарешті переконалися: те, що може здаватися неможливим, насправді реально, якщо повністю віддавати себе справі.

То перше шоу Louis Vuitton було схоже на історію, як це все відбувалося і що ви в той момент відчували?

Вірджіл Абло: Це кумедне питання, тому що, щоб зберегти темп роботи, я ніколи не зупиняюся і ніколи не озираюся назад: за іронією долі, я зараз роблю перерву. Мені здавалося, що це був один з трьох (найбільш) важливих моментів у моїй кар’єрі. Якщо говорити абстрактно: я відчував, що потрапив в космос і придбав модний мегафон – і мені хотілося це “космічне явище” відобразити на подіумі. Саме тому на своєму дебютному шоу одного з найстаріших брендів у Парижі Louis Vuitton я одягнув моделей повністю в біле в першій частині колекції і випустив їх на кольоровий подіум серед білого дня. Це було алегорично, разом з тим я хотів, щоб про марку дізналося якомога більше людей і якомога швидше. Я задоволений собою: пройдений обсяг роботи дійсно був того вартий.

Фото: voguebrasil / Instagram

Я думаю, що ви можете дати більш сучасне визначення терміну “дизайнер” в порівнянні з усталеною думкою. Як ви думаєте, ідея дизайнера одягу змінилася за останнє десятиліття?

Вірджіл Абло: Я виріс в 80-х і 90-х роках, і в цьому поколінні у нас було своє уявлення про те, хто такий модний дизайнер, так само як і у нас було своє уявлення про те, ким був музикант: люди говорили , що хіп-хоп – це просто cемплінг, це навіть не схоже на гру на піаніно … Як у дизайнера, у мене було достатньо навичок і ідей, щоб досліджувати і робити щось своє.

Я вважаю, що, будучи дизайнером одягу, не можна обмежувати себе тільки виготовленням одягу і вибором тканин. Предмет одягу важливіший, ніж тканина, з якої він виготовлений: він більш представницький і завжди щось значить. Він говорить про покоління, бренд … коли я думаю про модні бренди, я відразу згадую United Colors of Benetton, Ralph Lauren або Margiela: просто назвіть якийсь бренд або дизайнера, і ви подумки опинитеся в якомусь місці або атмосфері, тому що все, що вони зробили, втілювало це. Саме такий зміст сьогодні я вкладаю в поняття “дизайнер”, попередня версія цього терміна вже застаріла.

Як ви думаєте, що трапиться з ідеєю вуличного одягу в 2020-х роках?

Вірджіл Абло: Вау. Я б точно сказав, що вона “помре”. Вона себе вичерпає і зникне. Скільки ще футболок ми можемо придбати, скільки толстовок, кросівок? Коли-небудь ми дійдемо до цього і та почнемо показувати свої статки і особистий стиль у вінтажі: погляньте, як багато чудового одягу є в вінтажних магазинах, і його можна носити. Я думаю, що мода піде від споживацтва і нових покупок; і стане схожа на щось на кшталт “дай но перегляну я гардеробний архів і знайду там кілька речей”.

Десятиліття добігає кінця, що вас турбує?

Вірджіл Абло: Я схвильований тим, яким буде наш наступний крок. Тому що успіхи, які ми зробили за останні десять років, шалено великі.