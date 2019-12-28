Сьогодні, 28 грудня, активісти знову вимагали від президента Володимира Зеленського відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під Офіс президента на акцію “Геть Авакова” прийшли декілька десятків активістів. Вони принесли з собою плакати:

“А давайте без Авакова в 2020”, “Тимчасовий міністр – час вийшов” та інші.

Активісти заявляють, що за час каденції Авакова була провалена реформа правоохоронних органів. Також наразі нерозкриті напади на активних громадян та журналістів, злочини самих правоохоронців, фальсифікації розслідувань.