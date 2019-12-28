Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під Офіс президента на акцію “Геть Авакова” прийшли декілька десятків активістів. Вони принесли з собою плакати:

“А давайте без Авакова в 2020”, “Тимчасовий міністр – час вийшов” та інші.

Активісти заявляють, що за час каденції Авакова була провалена реформа правоохоронних органів. Також наразі нерозкриті напади на активних громадян та журналістів, злочини самих правоохоронців, фальсифікації розслідувань.

Фото: #Букви

  • 22 грудня під Офісом президента Володимира Зеленського активісти вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.