Англійський андерграундний художник стріт-арту Бенксі розмалював свою вбиральню, оскільки не рекомендується виходити на вулицю в умовах карантину.

Нову роботу він показав в Instagram.

“Моя дружина ненавидить, коли я працюю вдома”, – написав він.

На стінах, унітазі, біля рукомийника і на дверях художник намалював щурів, які влаштували безлад у вбиральні.

ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.