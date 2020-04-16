Нову роботу він показав в Instagram.
“Моя дружина ненавидить, коли я працюю вдома”, – написав він.
На стінах, унітазі, біля рукомийника і на дверях художник намалював щурів, які влаштували безлад у вбиральні.
ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.
- У грудні минулого року британський вуличний художник Бенксі створив інсталяцію до Різдва з діркою від снаряда. Композиція називається “Шрам Віфлеєму”. Це різдвяна сцена: вертеп із Дівою Марією, немовлям Ісусом і святим Йосифом. На задньому плані у фігурок – сіра стіна з графіті. А замість Віфлеємської зірки на стіні зображено слід від снаряда.