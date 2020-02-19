Про це повідомляє TeenVogue.com.

Наприклад, американська співачка Ліззо з’явилася у сукні від Moschino, що нагадує обгортку від шоколадки.

18-річна американська виконавиця Біллі Айліш приміряла вбрання від Burberry.

А британська нео-соул-співачка і композитор Джой Крукс постала в яскраво-жовтому сарі з розкішною вишивкою.

Як повідомляє Vogue.ua, серед запрошених гостей був і український артист Monatik, який обрав для червоної доріжки костюм Stella McCartney і капелюх Marc Jacobs.

Варто відзначити, що церемонія нагородження відбулася на стадіоні О2. Кращими британськими артистами визнані репер Stormzy і співачка Мейбл.

Ліззо у сукні Moschino. Фото: teenvogue.com

Британський співак і актор Гаррі Стайлс. Фото: teenvogue.com

Біллі Айліш та її брат Фіннеас О’Коннелл. Фото: teenvogue.com

Біллі Айліш. Фото: teenvogue.com

Американська актриса, модель і співачка Хейлі Стейнфілд у Fendi. Фото: teenvogue.com

Топ-модель Адво Абоа в Vivienne Westwood. Фото: teenvogue.com

Британська співачка і автор пісень Charli XCX в сукні Fendi. Фото: teenvogue.com

Британський хіп-хоп виконавець Stormzy. Фото: teenvogue.com

Британська співачка Fleur East. Фото: teenvogue.com

Джой Крукс у жовтому сарі. Фото: teenvogue.com

Співачка, учасниця гурту Spice Girls Мелані Сі. Фото: teenvogue.com

Британська телеведуча AJ Odudu. Фото: teenvogue.com

Британська співачка і танцівниця FKA Twigs в Ed Marler. Фото: teenvogue.com

Співачка Мейбл в Moschino. Фото: teenvogue.com

Модель Айріс Лоу в Christopher Kane. Фото: Vogue.ua

Співачка, композитор Еллі Голдінг в Koché. Фото: Vogue.ua

Британська теле- і радіоведуча Майя Джама. Фото: Vogue.ua

Monatik у піджаку Stella McCartney, капелюсі Marc Jacobs і кросівках Balenciaga. Фото: Vogue.ua

Американська фотомодель і актриса Ембер Девіс. Фото: Vogue.ua

Британська співачка Моллі Кінг в Rotate. Фото: Vogue.ua

Британська актриса Мішель Кіган. Фото: Vogue.ua

Музикант Ронні Вуд (учасник гурту The Rolling Stones), співак Род Стюарт і барабанщик Кенні Джонс. Фото: GETTY IMAGES

  • Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш уперше наживо виконала свій саундтрек “No Time To Die”, записаний для нового фільму про Джеймса Бонда. Це відбулося на церемонії вручення музичних премій BRIT Awards у Лондоні 18 лютого.