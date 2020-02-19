Про це повідомляє TeenVogue.com.
Наприклад, американська співачка Ліззо з’явилася у сукні від Moschino, що нагадує обгортку від шоколадки.
18-річна американська виконавиця Біллі Айліш приміряла вбрання від Burberry.
А британська нео-соул-співачка і композитор Джой Крукс постала в яскраво-жовтому сарі з розкішною вишивкою.
Як повідомляє Vogue.ua, серед запрошених гостей був і український артист Monatik, який обрав для червоної доріжки костюм Stella McCartney і капелюх Marc Jacobs.
Варто відзначити, що церемонія нагородження відбулася на стадіоні О2. Кращими британськими артистами визнані репер Stormzy і співачка Мейбл.
Ліззо у сукні Moschino. Фото: teenvogue.com
Британський співак і актор Гаррі Стайлс. Фото: teenvogue.com
Біллі Айліш та її брат Фіннеас О’Коннелл. Фото: teenvogue.com
Біллі Айліш. Фото: teenvogue.com
Американська актриса, модель і співачка Хейлі Стейнфілд у Fendi. Фото: teenvogue.com
Топ-модель Адво Абоа в Vivienne Westwood. Фото: teenvogue.com
Британська співачка і автор пісень Charli XCX в сукні Fendi. Фото: teenvogue.com
Британський хіп-хоп виконавець Stormzy. Фото: teenvogue.com
Британська співачка Fleur East. Фото: teenvogue.com
Джой Крукс у жовтому сарі. Фото: teenvogue.com
Співачка, учасниця гурту Spice Girls Мелані Сі. Фото: teenvogue.com
Британська телеведуча AJ Odudu. Фото: teenvogue.com
Британська співачка і танцівниця FKA Twigs в Ed Marler. Фото: teenvogue.com
Співачка Мейбл в Moschino. Фото: teenvogue.com
Модель Айріс Лоу в Christopher Kane. Фото: Vogue.ua
Співачка, композитор Еллі Голдінг в Koché. Фото: Vogue.ua
Британська теле- і радіоведуча Майя Джама. Фото: Vogue.ua
Monatik у піджаку Stella McCartney, капелюсі Marc Jacobs і кросівках Balenciaga. Фото: Vogue.ua
Американська фотомодель і актриса Ембер Девіс. Фото: Vogue.ua
Британська співачка Моллі Кінг в Rotate. Фото: Vogue.ua
Британська актриса Мішель Кіган. Фото: Vogue.ua
Музикант Ронні Вуд (учасник гурту The Rolling Stones), співак Род Стюарт і барабанщик Кенні Джонс. Фото: GETTY IMAGES
- Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш уперше наживо виконала свій саундтрек “No Time To Die”, записаний для нового фільму про Джеймса Бонда. Це відбулося на церемонії вручення музичних премій BRIT Awards у Лондоні 18 лютого.