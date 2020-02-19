У Лондоні (Великобританія) відбулася церемонія вручення престижної музичної премії Brit Awards, яка запам'яталася не лише яскравими виступами, а й вбраннями виконавців та гостей.

Про це повідомляє TeenVogue.com.

Наприклад, американська співачка Ліззо з’явилася у сукні від Moschino, що нагадує обгортку від шоколадки.

18-річна американська виконавиця Біллі Айліш приміряла вбрання від Burberry.

А британська нео-соул-співачка і композитор Джой Крукс постала в яскраво-жовтому сарі з розкішною вишивкою.

Як повідомляє Vogue.ua, серед запрошених гостей був і український артист Monatik, який обрав для червоної доріжки костюм Stella McCartney і капелюх Marc Jacobs.

Варто відзначити, що церемонія нагородження відбулася на стадіоні О2. Кращими британськими артистами визнані репер Stormzy і співачка Мейбл.

Ліззо у сукні Moschino. Фото: teenvogue.com

Британський співак і актор Гаррі Стайлс. Фото: teenvogue.com

Біллі Айліш та її брат Фіннеас О’Коннелл. Фото: teenvogue.com

Біллі Айліш. Фото: teenvogue.com

Американська актриса, модель і співачка Хейлі Стейнфілд у Fendi. Фото: teenvogue.com

Топ-модель Адво Абоа в Vivienne Westwood. Фото: teenvogue.com

Британська співачка і автор пісень Charli XCX в сукні Fendi. Фото: teenvogue.com

Британський хіп-хоп виконавець Stormzy. Фото: teenvogue.com

Британська співачка Fleur East. Фото: teenvogue.com

Джой Крукс у жовтому сарі. Фото: teenvogue.com

Співачка, учасниця гурту Spice Girls Мелані Сі. Фото: teenvogue.com

Британська телеведуча AJ Odudu. Фото: teenvogue.com

Британська співачка і танцівниця FKA Twigs в Ed Marler. Фото: teenvogue.com

Співачка Мейбл в Moschino. Фото: teenvogue.com

Модель Айріс Лоу в Christopher Kane. Фото: Vogue.ua

Співачка, композитор Еллі Голдінг в Koché. Фото: Vogue.ua

Британська теле- і радіоведуча Майя Джама. Фото: Vogue.ua

Monatik у піджаку Stella McCartney, капелюсі Marc Jacobs і кросівках Balenciaga. Фото: Vogue.ua

Американська фотомодель і актриса Ембер Девіс. Фото: Vogue.ua

Британська співачка Моллі Кінг в Rotate. Фото: Vogue.ua

Британська актриса Мішель Кіган. Фото: Vogue.ua

Музикант Ронні Вуд (учасник гурту The Rolling Stones), співак Род Стюарт і барабанщик Кенні Джонс. Фото: GETTY IMAGES