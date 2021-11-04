Вуличний пес на прізвисько Боджі став знаменитістю у Стамбулі, де він подорожує містом на поромах, трамваях та метро.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про пригоди Боджі стало відомо кілька місяців тому, після чого муніципальна влада почала відстежувати його пересування і була вражена його винахідливістю.

“Він знає, де увійти й де вийти”, – сказав керівник відділу роботи з клієнтами стамбульського метро Авлін Ерол.

Зазначається, що Боджі проїжджає до 30 кілометрів на день, мандруючи десятками станцій метро і здійснюючи як мінімум дві поїздки на поромі.

“Він такий вільний. Все, що він хоче – це їздити транспортом. Щоразу, коли повз нього проїжджає автобус, фургон чи будь-який інший транспорт, він просто хоче сісти у нього. Це дійсно досить дивно“, – розповів фотограф Getty Images, який нещодавно провів день, мандруючи за Боджі містом, Кріс МакГрат.

Він уперше дізнався про Боджі у Twitter, де люди публікували свої фотографії та селфі із собакою-метисом. Тепер у Бонджі є навіть власні акаунти у Twitter та Instagram із десятками тисяч підписників. Для багатьох собака став улюбленим членом товариства.

Якось він зайшов до одного ресторану, і двоє чоловіків намагалися його прогнати, проте власник ресторану заборонив їм це робити.

Муніципальні працівники також захищають Боджі та наглядають за ним. Вони створили для нього невелике власне місце на одній зі станцій метро, де його годують, проте Боджі вважає за краще подорожувати.

Муніципальні працівники стежать за Боджі здалеку, використовуючи мобільний застосунок, щоб відстежувати його пересування. Вони також планують розмістити кілька інформаційних плакатів про Боджі в системі громадського транспорту, які даватиму людям деякі рекомендації про те, як з ним взаємодіяти.