Сьогодні, 1 жовтня, у Києві біля пам'ятника Григорію Сковороді до дня вегетаріанства приготували довжелезний рулет із фалафелем.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Довжина рулету вийшла 27 метрів 87 см.

Рулет порізали на шматочки та пригощали усіх охочих.

Так організатори хочуть привернути увагу до того, що зменшення споживання м’яса зберігає життя та свободу тварин і має значні переваги для охорони довкілля.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фалафель — невеликі котлетки з меленого нуту або кінських бобів. Фалафель поширений у багатьох кухнях Близького Сходу.