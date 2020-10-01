Про це розповідає кореспондент #Букв.
Довжина рулету вийшла 27 метрів 87 см.
Рулет порізали на шматочки та пригощали усіх охочих.
Так організатори хочуть привернути увагу до того, що зменшення споживання м’яса зберігає життя та свободу тварин і має значні переваги для охорони довкілля.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фалафель — невеликі котлетки з меленого нуту або кінських бобів. Фалафель поширений у багатьох кухнях Близького Сходу.
- Раніше повідомлялося, що команда експертів з різних країн за підтримки Програми розвитку ООН підготувала дослідження, в якому говориться, що, щоб впоратися з голодом в одних країнах і нерозумним споживанням в інших, забрудненням, пов’язаним з сільським господарством, людству потрібно виробляти більше їжі, не збільшуючи територію сільськогосподарських земель.