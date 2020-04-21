#Букви зібрали найцікавіші фотографії з життя королеви.

Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року на Брутон-стріт у центрі Лондона. Її батько, Георг VI, став королем лише тоді, коли його старший брат Едвард VIII зрікся престолу в 1936 році, щоб одружитися з американкою.

Єлизавета стала першою дитиною герцога Йоркського Альберта і його дружини, в дівоцтві леді Єлизавета Боуз-Лайон:

Принцесу Єлизавету близькі родичі називали Лілібет:

Happy Birthday to The Queen Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉 Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! In this private footage from the Royal Collection Trust, we see The Queen (then Princess Elizabeth) with her family, including her younger sister Princess Margaret. To those of you also celebrating your birthdays at home during this time, with or without your loved ones – we send you many happy returns. Read more about The Queen’s life and work on our website: https://bit.ly/3cwSG8P Опубліковано The Royal Family Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Принцеса потискує руку військовому під час Королівського турніру, 1936 рік:

У 1940 році 14-річна принцеса Єлизавета була гостем радіопрограми “Дитяча година”:

20 листопада 1947 вона вийшла заміж за свого четвероюродного брата, грецького принца Філіпа, у Вестмінстерському абатстві:

Першим у пари в 1948 році народився син Чарльз. У 1950 році народилася сестра Чарльза – Анна:

У червні 1953 року по телебаченню транслювалася коронація Єлизавети:

Королева в бібліотеці в Сандрінгемскому палаці після свого першого телевізійного звернення до нації на Різдво:

Капітан футбольної збірної Англії Боббі Мур тримає приз Жюля Римі, який йому вручила королева, після перемоги команди над Західною Німеччиною у 1966 році:

У 1969 році королева Єлизавета II офіційно наділила свого сина, принца Чарльза, короною принца Уельського:

Королева зі своїми коргі в селі Вірджинія-Вотер:

У 1977 році королева відсвяткувала 25-річчя на троні подорожжю по Британії – вона відвідала 36 графств. Також їздила по світу, подолавши загалом понад 90 тисяч кілометрів:

Офіційна фотографія королеви-матері, королеви Єлизавети II, принца Вільяма, принца Гаррі та принца і принцеси Уельських після церемонії хрещення Гаррі у 1984 році:

Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький на Великій Китайській стіні. Візит в країну у 1986 році:

Королева Єлизавета II оглядає Віндзорський замок після пожежі уу 1992 році. Цей рік вона назвала “annus horribilis” (жахливий рік), бо в цей же час розлучилася принцеса Анна, розлучилися герцог і герцогиня Йоркські, а також принц і принцеса Уельські:

Королева з чоловіком після загибелі Діани, принцеси Уельської:

Принц Уельський одружується з Каміллою Паркер-Боулз:

Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький в честь діамантового весілля (60 років) відвідують маєток Бродлендс у Гемпширі:

Принц Уільм та його дружина герцогиня Кембриджська Кетрін в своєму офіційному Instagram-акаунті опублікували фотографію, на якій вони зображені на прогулянці з королевою. Таким чином, привітавши королеву з 94-м днем народження: