Сьогодні, 17 грудня, під стіни Парламенту і Кабінету Міністрів прийшли власники "евроблях", вимагаючи від Уряду доступного розмитнення для автомобілів, що ввозяться.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Люди почали збиратися ще з раннього ранку. Всі узбіччя доріг до місця проведення акції забиті автомобілями учасників.

Люди тримають в руках прапори організації “АвтоЕвроСила”, палять фаєри і кличуть вийти прем’єр-міністра Олексія Гончарука, вигукуючи: “Гончарук, виходь!”

За словами мітингувальників, “прийшла нова влада, а методи не змінилися”.

На площі перед Радою встановлено сцену, звучить музика.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви