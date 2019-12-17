Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Люди почали збиратися ще з раннього ранку. Всі узбіччя доріг до місця проведення акції забиті автомобілями учасників.
Люди тримають в руках прапори організації “АвтоЕвроСила”, палять фаєри і кличуть вийти прем’єр-міністра Олексія Гончарука, вигукуючи: “Гончарук, виходь!”
За словами мітингувальників, “прийшла нова влада, а методи не змінилися”.
На площі перед Радою встановлено сцену, звучить музика.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який відкладає підвищені штрафи за нерозмитнені вчасно автомобілі на єврономерах (“євробляхи”).