Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Потужний циклон викорчував тисячі дерев, зірвав дахи будинків, обірвав електричні та телефонні лінії, а також затопив багато доріг. Внаслідок бурі 14 мільйонів людей залишилися без електрики.

“Амфан” є першим з 1999 року суперциклоном, що утворився в Бенгальській затоці.

Зазначається, що обмеження, пов’язані з коронавірусом, перешкоджають в ліквідації надзвичайної ситуації та наданні допомоги. COVID-19 і заходи із соціального дистанціювання також ускладнили масову евакуацію, оскільки притулки не можуть бути використані на повну потужність.

Фото: CNN

  • 19 травня повідомлялось, що Індія почала евакуацію мільйонів жителів східного узбережжя в зв’язку потужним штормом, який очікують у період до 20 травня.