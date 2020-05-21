Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
Потужний циклон викорчував тисячі дерев, зірвав дахи будинків, обірвав електричні та телефонні лінії, а також затопив багато доріг. Внаслідок бурі 14 мільйонів людей залишилися без електрики.
A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww
— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020
Sukea Street, north Calcutta, photograph by Satyaki Sanyal#AmphanSuperCyclone #CycloneAmphan #CycloneAmphanUpdates pic.twitter.com/2I6IS1LJJP
— Soutik Biswas (@soutikBBC) May 20, 2020
“Амфан” є першим з 1999 року суперциклоном, що утворився в Бенгальській затоці.
Зазначається, що обмеження, пов’язані з коронавірусом, перешкоджають в ліквідації надзвичайної ситуації та наданні допомоги. COVID-19 і заходи із соціального дистанціювання також ускладнили масову евакуацію, оскільки притулки не можуть бути використані на повну потужність.
#WATCH West Bengal: A portion of Kolkata Airport flooded in wake of #CycloneAmphan pic.twitter.com/28q5MdqoD2
— ANI (@ANI) May 21, 2020
- 19 травня повідомлялось, що Індія почала евакуацію мільйонів жителів східного узбережжя в зв’язку потужним штормом, який очікують у період до 20 травня.