Індія почала евакуацію мільйонів жителів східного узбережжя в зв'язку потужним штормом, який очікують у період з 18 по 20 травня.

Про це повідомляється в матеріалі британської медіакомпанії BBC.

Індія почала евакуацію мільйонів людей, які проживають в районі східного узбережжя напередодні циклону в Бенгальській затоці.

Шторм очікується в середу і під загрозою опиняться райони Західна Бенгалія і Орісса (Одіші). Крім того, в районі розгорнуто близько 20 рятувальних груп.

В даний час, також скасовані міжрегіональні поїзди і оголошений “жовтий код” штормового попередження.