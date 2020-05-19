Про це повідомляється в матеріалі британської медіакомпанії BBC.
Індія почала евакуацію мільйонів людей, які проживають в районі східного узбережжя напередодні циклону в Бенгальській затоці.
Шторм очікується в середу і під загрозою опиняться райони Західна Бенгалія і Орісса (Одіші). Крім того, в районі розгорнуто близько 20 рятувальних груп.
В даний час, також скасовані міжрегіональні поїзди і оголошений “жовтий код” штормового попередження.
- 21 березня повідомлялося, що українські полярники, які повинні були замінити своїх колег на станції “Академік Вернадський” в Антарктиді, не змогли дістатися до кінцевого пункту призначення через скасування авіасполучення в зв’язку з коронавірусів.