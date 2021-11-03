Сьогодні, 3 листопада, перед Верховною Радою та Офісом президента мітингували противники вакцинації та COVID-паспортів.

Про це повідомляють #Букви.

Людей в урядовому кварталі зібралося близько тисячі, вони тримали у руках плакати з написами: “Скажи ні обов’язковій вакцинації”, “Скажи ні COVID-паспортам”, “Скажи ні COVID-фашизму”, “Права людини” тощо.

Усі учасники акції були без масок.

Деякі учасники мітингу заявили, що примусовою вакцинацією влада порушує їхні конституційні права. Дехто розповідав, що когось відсторонили від роботи через те, що вони не щеплені. А це, на думку мітингувальників, також є порушенням трудових та конституційних прав.

Крім того, мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського – там утворилися затори.

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 3 листопада за кількістю нових випадків зараження COVID-19 Україна посіла п’яте місце у світі та третє — серед країн Європи.

Також Україна на третьому місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 2 — серед європейських країн.

Сьогодні під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів.

“Це глузування з наших медиків і з родин, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз”, – сказав очільник МОЗ.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 979 086 людей, летальних випадків зареєстровано 69 447.