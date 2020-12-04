2020 рік для багатьох став випробуванням. Світ охопили усі види лиха - природні та неприродні катастрофи, жорстокі та ненасильницькі конфлікти.

Про це повідомляє Associated Press.

У кожному куточку світу панували паніка та страх. Тероризм, коронавірус, масові протести, природні катаклізми – ось якими словами можна коротко описати цей рік.

22 червня 2020 року. Барселона, Іспанія. 81-річна Агустіна Канамеро та 84-річний Паскуаль Перес обіймаються та цілуються через бар’єр із пластикової плівки, щоб уникнути зараження коронавірусом у будинку для людей похилого віку.

18 жовтня 2020 року. Сантьяго, Чилі. Мітингувальники штурмують церкву Сан-Франциско-де-Борха, яка належить національній поліції Чилі Карабінеросу, в Сантьяго, Чилі, в першу річницю початку антиурядових масових акцій протесту через нерівність.

1 червня 2020 року. Вашингтон, США. Президент Дональд Трамп тримає Біблію, коли стоїть біля церкви Святого Іоанна, після того, як правоохоронці застосували сльозогінний газ та інші тактики боротьби з масовими заворушеннями, щоб примусово вивести з району мирних протестувальників.

15 січня 2020 року. Куба. Кубинський співак Сімафунк обіймає жінку під час музичної ходи вулицями старого кварталу Куби під час 35-го Міжнародного джазового фестивалю в Гавані.

7 квітня 2020 року. Барселона, Іспанія. 86-річну Йозефу Рібас, яка прикута до ліжка і страждає на деменцію, відвідує медсестра Лаура Вальдес. Чоловік Рібас, Хосе Маркос, боїться того, що станеться, якщо коронавірус потрапить до їхнього дому.

“Я пережив повоєнний період (масового голоду). Я сподіваюся, що переживу цю пандемію”, – сказав він.

24 січня 2020 року. округ Кітуї, Кенія. Зграї сарани в пустелі вилітають у повітря із посівів. Сотні мільйонів комах кинулися в Кенію з Сомалі та Ефіопії, знищуючи сільськогосподарські угіддя.

2 лютого 2020 року. Лос-Анджелес, США. Кросівки та форма “Лос-Анджелес Лейкерс” із номером 8, який носив зірка НБА Кобі Брайант, висять біля меморіалу через тиждень після того, як він загинув в результаті аварії вертольота.

25 жовтня 2020 року. Бухарест, Румунія. Жінка у масці для захисту від COVID-19, відображається у тонованому вікні каплиці разом, де зберігаються останки святого Димитрія Басарабова, покровителя столиці Румунії. Свято святого Димитрія Басарабовського, яке зазвичай триває тиждень і збирає до 100 000 людей, було скорочене цього року через коронавірус.

11 лютого 2020 року. Ідліб, Сирія. Аварійна бригада виявляє тіло хлопчика, загиблого під час авіаудару.

22 лютого 2020 року. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Чоловік, одягнений у костюм Людини-павука, вражає натовп на вуличній вечірці “Ceu na Terra” або “Heaven on Earth” під час святкування Карнавалу.

27 лютого 2020 року. Тріполі, Лівія. Однорічному Язану забрали кисневу маску після операції на серці в Національному центрі серця Таджури. Операція тривала понад 5 годин.

1 березня 2020 року. Париж, Франція. Модель у творінні з колекції Givenchy під час Тижня жіночої моди осінь/зима 2020/21.

16 квітня 2020 року. Ухань, Китай. Дитина в масці лежить на березі річки Янцзи.

22 травня 2020 року. Карачі, Пакистан. Рятувальники та місцеві жителі розшукують живих серед уламків літака, який розбився з майже 100 людьми на борту в житловому районі.

29 березня 2020 року. Барселона, Іспанія. Люди стоять на своїх балконах під час загальнодержавного карантину з метою протидії коронавірусу.

27 березня 2020 року. Бергамо, Італія. 25-річна медсестра лікарні Humanitas Gavazzeni Мартіна Паппонетті позує для портрета в кінці своєї зміни на передовій лінії пандемії коронавірусу.

28 березня 2020 року. Йоганнесбург, ПАР. Південноафриканські національні сили оборони патрулюють гуртожиток для чоловіків у густонаселеному містечку Александра на схід від Йоганнесбурга, намагаючись контролювати поширення коронавірусу.

28 травня 2020 року. Міннеаполіс, США. Протестувальник несе прапор США догори дном, проходячи повз палаючу будівлю під час акції протесту через смерть темношкірого Джорджа Флойда, який загинув після того, як білий поліцейський затиснув коліном його шию.

9 січня 2020 року. Толедо, США. Президент Дональд Трамп прибув на передвиборчу акцію в штат Огайо.

2 квітня 2020 року. Барселона, Іспанія. Працівники переносять труну з тілом жертви COVID-19 в морзі Колсерола.

5 квітня 2020 року. Тегеран, Іран. Аріф Мірбагі грає на контрабасі на своєму задньому дворі під час обов’язкової самоізоляції.

6 квітня 2020 року. Лос-Аджелес, США. Бездомний сидить в інвалідному візку під час дощової погоди на бульварі Сансет. Губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом у середині березня підписав надзвичайний наказ про виділення 150 мільйонів доларів на допомогу бездомним під час пандемії.

6 січня 2020 року. Саудівська Аравія. Слід пилу під час другого етапу ралі Дакар, між Аль Вадж і Неомом.

1 травня 2020 року. Почаїв, Україна. Літня жінка з діагнозом COVID-19 дихає за допомогою кисневої маски в лікарні.

Фото: АР