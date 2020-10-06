#Букви сіли в поїзд і вирушили на фест, аби розповісти, що ж нам підготував “Гоголь” на цей раз.

Дві ночі, два дні, три локації.

Відкривав ДніPro ГогольFest відомий у всьому світі український гурт “ДахаБраха”. Колектив грав свій сет на баржі, що плив по річці. Це було грандіозне музично-світлове шоу для всіх жителів міста та гостей фестивалю.

“Я почув музику десь далеко. Спочатку не зрозумів звідки звук. Потім побачив баржу, яка рухається в бік моста. А по березі йшли глядачі. Таку кількість людей я бачив останній раз на день міста. Гурт звичайно дуже сильний, місцями мені навіть нагадало The Doors”, – розповідає бармен місцевого ресторанчику, роблячи ранкову каву.

Але фестиваль відчинив свої двері для гостей набагато раніше. Головною локацією сучасного мистецтва став Річковий порт. П’ять поверхів покинутої будівлі перетворилися на місце для концертів, перформансів, лекцій та танців.

“Скільки себе пам’ятаю, цей порт тут пустує. Тільки недавно частину будівлі переробили під офіси, а основна конструкція стоїть без діла. А вчора проїжджаю та бачу якісь промені, музика лунає. Потім зрозумів, що фестиваль”, – говорить таксист, поки везе уздовж набережної.

Ще одним важливим місцем подій став DCCC – Dnipro Centre for Contemporary Culture. Цю історичну будівлю реставрували перед самим фестивалем і тепер там неймовірно атмосферно. Саме тут йшли покази усіх театральних проєктів і звичайно ж музично-драматичний виступ Dakh Daughters.

На Річковому вокзалі працювала велика світлова інсталяція з LED-екранами і віджеїнгом від художниці Марії Волкової під музичний супровід композитора Дмитра Демченка.

Іноді було складно розірватися між виступами на різних локаціях і доводилося вибирати. Але можна з упевненістю сказати, що кожен учасник намагався максимально прокачати глядача, а хтось навіть змусив задуматися.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

“Люди впускають тебе так глибоко в себе, що потрапляючи в їхній дивовижний світ, ти розумієш, що опинився між сотнею кришталевих ваз. І все навколо тебе настільки крихке і ніжне, що кожен неакуратний крок може стати фатальним”, – зазначила Оксана Шаварська, письменниця, редакторка, сценаристка і блогерка.