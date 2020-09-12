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Кращі образи з Венеціанського кінофестивалю 2020 року – фото

2 вересня в Італії урочисто відкрився 77-й Венеціанський кінофестиваль. Хоча фестиваль проходив з рядом карантинних обмежень, зіркам все ж вдалося продемонструвати вишуканий стиль під час обмежених показів.

Субота, 12 вересня 2020, 15:00

Vogue зібрав кращі образи фестивалю.

Так, елегантна Кейт Бланшетт показала образ, ефектно прикрашений блискітками, від Esteban Cortazar, який вона вперше одягла в 2015 році.

Володарка “Золотого лева” Тільда Суїнтон продемонструвала наряд від Chanel.

Стейсі Мартін сяяла в темно-синьому міні-сукні від Louis Vuitton, а Людівін Саньє з’явилася у вбранні від Miu Miu з весняної колекції 2020 року.

Кейт Бланшетт

Наама Прейс

Людівін Саньє

Джоанна Хогг

Найан Гонсалес Норвінд

Джеремі О. Харріс

Кетрін Девіс

Олена Куччі

Ізабель Мей

Касія Смутняк

Емма Коррін

Реффіл Кессіді

Ванесса Кірбі

Маті Діоп

Еліза Ойнус

Майя Хоук

Сесілія Родрігес

Крістіана Капотонди

Биатрис Валлі

Фріда Аасен

Адель Екзаркопулос

Тільда Суїнтон

Тейлор Хілл

Елоді Юнг

Клер Дені

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Теги: Венеціанський кінофестиваль, зірки, кінофестиваль

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