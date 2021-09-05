У неділю, 5 вересня, в Києві відбувся Всеукраїнський марш за тварин. Подія стартувала в парку ім. Т. Г. Шевченка.

Про це повідомляють #Букви.

Ініціатором маршу за тварин став рух UAnimals. Всеукраїнський марш за тварин стартував о 12:00 в усіх областях країни.

Учасники акції виступають за повну заборону цирків із тваринами, дельфінаріїв, контактних зоопарків, цькувальних станцій і хутрових ферм, і вимагають справедливих покарань за жорстоке поводження з тваринами та викорінення в Україні практики фотопослуг і жебракування з тварини.

“Нас дістало, що Парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Ми не маємо права мовчати й шукати виправдання для бездіяльності, тому виходимо на марш, щоби захистити тварин”, – заявили організатори акції.

Зазначимо, що Всеукраїнський марш за тварин проходить щороку й об’єднує тисячі людей по всій Україні, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, цькувальних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

Організатори заздалегідь просили учасників дотримуватися карантинних норм, не брати з собою тварин, які можуть стресувати в натовпі й утриматися від партійної символіки та лозунгів.