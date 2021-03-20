Локдаун у Києві: як столиця звикає до жорстких обмежень

#Букви розповідають, як кияни дотримуються обмежень.
Так, у столиці запровадили фактично ті ж обмеження, які діяли спочатку пандемії. Закриваються культурні заклади та більшість магазинів, скасовуються масові заходи, обмежують роботу кафе і ресторанів. Їжу дозволено продавати тільки на виніс.
Перший день третього локдауну у столиці проходить доволі спокійно. Магазини одягу закриті, заклади громадського харчування у центрі Києва не приймають відвідувачів, великі магазини техніки видають онлайн-замовлення без можливості входу у приміщення.
На вулицях патрулюють поліціянти, а комунальники виконують деякі роботи.
Непродуктові ринки не працюють, однак біля входу нерідко збираються кілька людей з надією отримати необхідний товар.
На вулицях Києва сьогодні небагатолюдно. Кияни здебільшого збираються біля кав’ярень. Однак соціальної дистанції не всі дотримуються.
Громадський транспорт працює у звичайному режимі із заповненістю місць для сидіння на 50%.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- З 20 березня у Києві запроваджують суворий карантин: які будуть діяти обмеження.