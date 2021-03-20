Covid-19 Україна

оновлено 20.03.2021 о 15:01

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Локдаун у Києві: як столиця звикає до жорстких обмежень

З 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу.

Субота, 20 березня 2021, 16:18

#Букви розповідають, як кияни дотримуються обмежень.

Так, у столиці запровадили фактично ті ж обмеження, які діяли спочатку пандемії. Закриваються культурні заклади та більшість магазинів, скасовуються масові заходи, обмежують роботу кафе і ресторанів. Їжу дозволено продавати тільки на виніс.

Перший день третього локдауну у столиці проходить доволі спокійно. Магазини одягу закриті, заклади громадського харчування у центрі Києва не приймають відвідувачів, великі магазини техніки видають онлайн-замовлення без можливості входу у приміщення.

На вулицях патрулюють поліціянти, а комунальники виконують деякі роботи.

Непродуктові ринки не працюють, однак біля входу нерідко збираються кілька людей з надією отримати необхідний товар.

На вулицях Києва сьогодні небагатолюдно. Кияни здебільшого збираються біля кав’ярень. Однак соціальної дистанції не всі дотримуються.

Громадський транспорт працює у звичайному режимі із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Теги: Київ, локдаун

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