Журнал Vogue зібрав знімки найкрасивіших суконь цього вечора.
Церемонія вручення премії відбулася в лондонському Альберт-Холі.
В цьому році в церемонії взяли участь члени королівської сім’ї. Герцогиня Кейт Мідлтон з’явилася на червоній доріжці в світлій сукні з золотою вишивкою.
Джессі Баклі в сукні Miu Miu
Сіндерела Бальтазар в сукні Joshua Kane
Кінорежисер Лулу Ван в сукні Simone Rocha
Елла Балінська в платті Giambattista Valli
Ванесса Кірбі в платті Valentino
Музикант Хільдур Гуднадоуттір
Наомі Харріс в сукні Michael Kors Collection
Олівія Колман в платті Alexander McQueen
Модель Джоді Тьорнер-Сміт в платті Gucci
Емілія Кларк в сукні Schiaparelli Haute Couture
Дейзі Рідлі в сукні Oscar de la Renta
Фото: GETTY IMAGES
Фото: GETTY IMAGES
Марго Роббі в платті Chanel Haute Couture
Рене Зеллвегер в платті Prada
Руні Мара в платті Givenchy Haute Couture
Шарліз Терон в сукні Dior Haute Couture
Лора Дерн в платті Valentino Haute Couture
Зої Кравіц в платті Saint Laurent
Кейт Міддлтон в сукні Alexander McQueen
- Раніше повідомлялося, що премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в 2020 році виділила фільм “Джокер” в 11 номінаціях. Фільми “Одного разу в Голлівуді” та “Ірландець” номіновано більш ніж 10 номінаціях.