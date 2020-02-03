2 лютого в Лондоні розпочалася 73-я церемонія вручення премії Британської кінотелеакадеміі BAFTA. Зірки з США, Канади, Великобританії та інших країн світу похизувалися в шикарних вбраннях від іменитих дизайнерів на червоній доріжці.