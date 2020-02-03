Журнал Vogue зібрав знімки найкрасивіших суконь цього вечора.

Церемонія вручення премії відбулася в лондонському Альберт-Холі.

В цьому році в церемонії взяли участь члени королівської сім’ї. Герцогиня Кейт Мідлтон з’явилася на червоній доріжці в світлій сукні з золотою вишивкою.

Фото: GETTY IMAGES

Джессі Баклі в сукні Miu Miu

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Сіндерела Бальтазар в сукні Joshua Kane

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Кінорежисер Лулу Ван в сукні Simone Rocha

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Елла Балінська в платті Giambattista Valli

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Ванесса Кірбі в платті Valentino

Фото: GETTY IMAGES

Музикант Хільдур Гуднадоуттір

Фото: GETTY IMAGES

Наомі Харріс в сукні Michael Kors Collection

Фото: GETTY IMAGES

Олівія Колман в платті Alexander McQueen

Фото: MATT CROSSICK – PA IMAGES

Модель Джоді Тьорнер-Сміт в платті Gucci

Фото: GETTY IMAGES

Емілія Кларк в сукні Schiaparelli Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Грета Гервіг

Фото: GETTY IMAGES

Дейзі Рідлі в сукні Oscar de la Renta

Фото: GETTY IMAGES

Сірша Ронан в платті Gucci

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Марго Роббі в платті Chanel Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Рене Зеллвегер в платті Prada

Фото: GETTY IMAGES

Руні Мара в платті Givenchy Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Шарліз Терон в сукні Dior Haute Couture

Фото: IAN WEST – PA IMAGES

Фото: IAN WEST – PA IMAGES

Лора Дерн в платті Valentino Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Зої Кравіц в платті Saint Laurent

Фото: GETTY IMAGES

Кейт Міддлтон в сукні Alexander McQueen

  • Раніше повідомлялося, що премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в 2020 році виділила фільм “Джокер” в 11 номінаціях. Фільми “Одного разу в Голлівуді” та “Ірландець” номіновано більш ніж 10 номінаціях.