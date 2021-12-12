Про це повідомляють #Букви.

Як повідомляє пресслужба “Пласту”, передача Вифлеємського Вогню Миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Цьогоріч закарпатським пластунам вогонь передали словацькі пластуни на кордоні між країнами – ця акція об’єднує дітей і підлітків з багатьох країн перед святами.

У 1986 році акцію передачі вогню започаткувала австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.

З самого початку вона планувалася з метою підтримки дітей з інвалідністю та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. Її відразу ж підтримали скаути.

Щороку перед Різдвом представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Після цього вони транспортують його літаком до Австрії.

Після урочистостей у Віденському Кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн – і вогонь з рук в руки переносять одне одному між країнами та містами скаути, єднаючи світ.

Вперше Вогонь до України потрапив ще у 1992 році, але як приватна ініціатива окремих пластунів. Офіційно ж відлік передачі Вогню Миру ведеться від 1998 року, коли його передали в Україну на митному переході.

Світло для скаутів є символом тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою, любові до людей і до світу. Вогник – символ жертовності, водночас – єднання з усіма нужденними та християнами світу.