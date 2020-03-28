В Reuters зібрали такі знімки.
Чоловік в масці стоїть в порожньому парку в Празі, Чехія
Метро, Лондон, Великобританія
Чоловік йде по порожньому Карлова мосту в Празі, Чехія
Священик Дон Марко проводить недільну месу в самоті в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере, в Римі, Італія
Людина стоїть на даху будівлі Кіпру в Нікосії, Кіпр
Людина з коляскою перетинає 42-у вулицю на майже безлюдного Таймс-сквер в Манхеттені, Нью-Йорк
Жінка йде порожньою вулицею біля ринку Пайк-плейс в Сіетлі, штат Вашингтон
Жінка в захисній масці гуляє на вулиці Кастель Сант-Анджело в Римі, Італія
Пасажир чекає на поїзд на порожній платформі на станції Річмонд в західному Лондоні, Великобританія
Загальний вид пляжу Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Аспірант Серхіо Антоніо Переа Рестрепо вчиться один в кампусі Університету Сан-Паулу (USP) після того, як заняття було припинено в Сан-Паулу, Бразилія
Порожня вулиця в Манхеттені, Нью-Йорк, США
Чоловік йде по Національній алеї у Вашингтоні, США
Одинокий пасажир в масці сидить в порожньому поїзді в ранкову годину пік після того, як Новому Південному Уельсі почали закривати другорядні підприємства і переходити до суворих заходів покарання для забезпечення самоізоляції в Сіднеї, Австралія
Чоловік грає один в ігровому центрі, який майже порожній в Бангкоці, Таїланд
Парафіянин один в порожньому Соборі Паризької Богоматері під час недільної меси в Дакарі, Сенегал
Чоловік сидить один на даху під час загальнонаціонального карантину в Римі, Італія
Чоловік сидить один біля пабу на Карнабі-стріт в Лондоні, Великобританія
Чоловік сидить біля закритих магазинів після карантину в Манілі, Філіппіни
Під час ранкової години пік в Сіднеї, Австралія
Спустіла площа Жильсон перед собором Нотр-Дам-де-ла-Трейл в Ліллі, Франція
Жінка вигулює собаку під час комендантської години в Белграді, Сербія
Жінка чекає у вестибюлі Workforce Solutions, штат Техас
Жінка стоїть на порожньому пляжі Sandymount в Дубліні, Ірландія
Співробітник відпочиває в офісній будівлі під час комендантської години, введеної в Белграді, Сербія
Люди гуляють в житловому районі в Сяньніне, провінція Хубей, Китай
Жінка гуляє по пляжу Recreio dos Bandeirantes в Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Чоловік перетинає майже порожню 5-ю авеню в центрі Манхеттена, Нью-Йорк
Людина в масці ходить по порожній вулиці в Сеулі, Південна Корея
Джилліан Кіслоу робить маски для своїх друзів на своїй кухні в Пасадені, штат Каліфорнія
Йован Фігероа грає в баскетбол один в Манхеттені, Нью-Йорк
Жінка в захисній масці в автобусі в Бангкоку, Таїланд
Гість говорить по мобільному телефону в готелі в Гонконзі, Китай
Пасажирка насолоджується заходом сонця на самоті на верхній палубі порома Стейтен-Айленд в Манхеттені, Нью-Йорк
Чоловік йде один через майже порожній транспортний вузол Oculus у Всесвітньому торговому центрі в нижньому Манхеттені, Нью-Йорк
- Видання New York Times опублікувало галерею фотознімків про спорожнілі міста, а також про здатність, яку людство не втратило – про об’єднання заради загального блага.