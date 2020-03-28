В Reuters зібрали такі знімки.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Чоловік в масці стоїть в порожньому парку в Празі, Чехія

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Метро, Лондон, Великобританія

Фото: REUTERS/David W Cerny

Чоловік йде по порожньому Карлова мосту в Празі, Чехія

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Священик Дон Марко проводить недільну месу в самоті в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере, в Римі, Італія

Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Людина стоїть на даху будівлі Кіпру в Нікосії, Кіпр

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Людина з коляскою перетинає 42-у вулицю на майже безлюдного Таймс-сквер в Манхеттені, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Жінка йде порожньою вулицею біля ринку Пайк-плейс в Сіетлі, штат Вашингтон

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Жінка в захисній масці гуляє на вулиці Кастель Сант-Анджело в Римі, Італія

Фото: REUTERS//Toby Melville

Пасажир чекає на поїзд на порожній платформі на станції Річмонд в західному Лондоні, Великобританія

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Загальний вид пляжу Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Аспірант Серхіо Антоніо Переа Рестрепо вчиться один в кампусі Університету Сан-Паулу (USP) після того, як заняття було припинено в Сан-Паулу, Бразилія

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Порожня вулиця в Манхеттені, Нью-Йорк, США

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Чоловік йде по Національній алеї у Вашингтоні, США

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Одинокий пасажир в масці сидить в порожньому поїзді в ранкову годину пік після того, як Новому Південному Уельсі почали закривати другорядні підприємства і переходити до суворих заходів покарання для забезпечення самоізоляції в Сіднеї, Австралія

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Чоловік грає один в ігровому центрі, який майже порожній в Бангкоці, Таїланд

Фото: REUTERS/Sylvain Cherkaoui

Парафіянин один в порожньому Соборі Паризької Богоматері під час недільної меси в Дакарі, Сенегал

Фото: REUTERS/Emily Roe

Чоловік сидить один на даху під час загальнонаціонального карантину в Римі, Італія

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Чоловік сидить один біля пабу на Карнабі-стріт в Лондоні, Великобританія

Фото: REUTERS/Eloisa

Чоловік сидить біля закритих магазинів після карантину в Манілі, Філіппіни

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Під час ранкової години пік в Сіднеї, Австралія

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Спустіла площа Жильсон перед собором Нотр-Дам-де-ла-Трейл в Ліллі, Франція

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Жінка вигулює собаку під час комендантської години в Белграді, Сербія

Фото: REUTERS/Veronica G. Cardenas

Жінка чекає у вестибюлі Workforce Solutions, штат Техас

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Жінка стоїть на порожньому пляжі Sandymount в Дубліні, Ірландія

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Співробітник відпочиває в офісній будівлі під час комендантської години, введеної в Белграді, Сербія

Фото: REUTERS/Aly Song

Люди гуляють в житловому районі в Сяньніне, провінція Хубей, Китай

Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Жінка гуляє по пляжу Recreio dos Bandeirantes в Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Фото: REUTERS/Mike Segar

Чоловік перетинає майже порожню 5-ю авеню в центрі Манхеттена, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Kim Hong-ji

Людина в масці ходить по порожній вулиці в Сеулі, Південна Корея

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Джилліан Кіслоу робить маски для своїх друзів на своїй кухні в Пасадені, штат Каліфорнія

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Йован Фігероа грає в баскетбол один в Манхеттені, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Жінка в захисній масці в автобусі в Бангкоку, Таїланд

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Гість говорить по мобільному телефону в готелі в Гонконзі, Китай

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Пасажирка насолоджується заходом сонця на самоті на верхній палубі порома Стейтен-Айленд в Манхеттені, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Mike Segar

Чоловік йде один через майже порожній транспортний вузол Oculus у Всесвітньому торговому центрі в нижньому Манхеттені, Нью-Йорк

  • Видання New York Times опублікувало галерею фотознімків про спорожнілі міста, а також про здатність, яку людство не втратило – про об’єднання заради загального блага.