У всьому світі колись людні місця стали символами самотності і спустошеності. В умовах карантину заради стримування пандемії коронавірусу, в різних куточках планети життя ніби згасає.

В Reuters зібрали такі знімки.

Чоловік в масці стоїть в порожньому парку в Празі, Чехія

Метро, Лондон, Великобританія

Чоловік йде по порожньому Карлова мосту в Празі, Чехія

Священик Дон Марко проводить недільну месу в самоті в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере, в Римі, Італія

Людина стоїть на даху будівлі Кіпру в Нікосії, Кіпр

Людина з коляскою перетинає 42-у вулицю на майже безлюдного Таймс-сквер в Манхеттені, Нью-Йорк

Жінка йде порожньою вулицею біля ринку Пайк-плейс в Сіетлі, штат Вашингтон

Жінка в захисній масці гуляє на вулиці Кастель Сант-Анджело в Римі, Італія

Пасажир чекає на поїзд на порожній платформі на станції Річмонд в західному Лондоні, Великобританія

Загальний вид пляжу Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Аспірант Серхіо Антоніо Переа Рестрепо вчиться один в кампусі Університету Сан-Паулу (USP) після того, як заняття було припинено в Сан-Паулу, Бразилія

Порожня вулиця в Манхеттені, Нью-Йорк, США

Чоловік йде по Національній алеї у Вашингтоні, США

Одинокий пасажир в масці сидить в порожньому поїзді в ранкову годину пік після того, як Новому Південному Уельсі почали закривати другорядні підприємства і переходити до суворих заходів покарання для забезпечення самоізоляції в Сіднеї, Австралія

Чоловік грає один в ігровому центрі, який майже порожній в Бангкоці, Таїланд

Парафіянин один в порожньому Соборі Паризької Богоматері під час недільної меси в Дакарі, Сенегал

Чоловік сидить один на даху під час загальнонаціонального карантину в Римі, Італія

Чоловік сидить один біля пабу на Карнабі-стріт в Лондоні, Великобританія

Чоловік сидить біля закритих магазинів після карантину в Манілі, Філіппіни

Під час ранкової години пік в Сіднеї, Австралія

Спустіла площа Жильсон перед собором Нотр-Дам-де-ла-Трейл в Ліллі, Франція

Жінка вигулює собаку під час комендантської години в Белграді, Сербія

Жінка чекає у вестибюлі Workforce Solutions, штат Техас

Жінка стоїть на порожньому пляжі Sandymount в Дубліні, Ірландія

Співробітник відпочиває в офісній будівлі під час комендантської години, введеної в Белграді, Сербія

Люди гуляють в житловому районі в Сяньніне, провінція Хубей, Китай

Жінка гуляє по пляжу Recreio dos Bandeirantes в Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Чоловік перетинає майже порожню 5-ю авеню в центрі Манхеттена, Нью-Йорк

Людина в масці ходить по порожній вулиці в Сеулі, Південна Корея

Джилліан Кіслоу робить маски для своїх друзів на своїй кухні в Пасадені, штат Каліфорнія

Йован Фігероа грає в баскетбол один в Манхеттені, Нью-Йорк

Жінка в захисній масці в автобусі в Бангкоку, Таїланд

Гість говорить по мобільному телефону в готелі в Гонконзі, Китай

Пасажирка насолоджується заходом сонця на самоті на верхній палубі порома Стейтен-Айленд в Манхеттені, Нью-Йорк

Чоловік йде один через майже порожній транспортний вузол Oculus у Всесвітньому торговому центрі в нижньому Манхеттені, Нью-Йорк