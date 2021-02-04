Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Мітинг під офісом зібрався близько 13-ї години. Серед учасників акції протесту члени організацій “Сокіл”, “Правий Сектор”, “Традиції і порядок” та інші.
Мітингувальники заявили, що телеканал НАШ, на їхню думку, також поширює російську пропаганду.
Водночас представники поліції заблокували мітингувальників за, приблизно, сотню метрів від прохідної телеканалу.
Учасники мітингу спробували обійти кордон силовиків, у результаті чого відбулась штовханина із застосуванням сльозогінного газу.
Протестувальники скандували: “А ну-ка, давай уе*ывай отсюда!”, “Чемодан-вокзал-Россия”.
Фото: #Букви
Варто зазначити, що правоохоронці значно перевищували чисельність мітингувальників. Під офісом телеканалу стоїть п’ять автобусів силовиків, людей на акцію протесту зібралося до 50-ти.
ОНОВЛЕНО:
За словами активіста Євгена Карася, колишнього лідера “С-14”, силовики затримали п’ятьох членів організації “Основа майбутнього”.
Наразі мітинг закінчився, протестувальники рушили до Шевченківського райвідділку поліції, куди відвезли затриманих.
Перед тим, як піти, учасники акції закидали правоохоронців сніжками.
- 2 лютого увечері стало відомо, що Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
- Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії ОПЗЖ та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.