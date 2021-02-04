Сьогодні, 4 лютого, під будівлею телеканалу НАШ, що на вулиці Жилянській, сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітинг під офісом зібрався близько 13-ї години. Серед учасників акції протесту члени організацій “Сокіл”, “Правий Сектор”, “Традиції і порядок” та інші.

Мітингувальники заявили, що телеканал НАШ, на їхню думку, також поширює російську пропаганду.

Водночас представники поліції заблокували мітингувальників за, приблизно, сотню метрів від прохідної телеканалу.

Учасники мітингу спробували обійти кордон силовиків, у результаті чого відбулась штовханина із застосуванням сльозогінного газу.

Протестувальники скандували: “А ну-ка, давай уе*ывай отсюда!”, “Чемодан-вокзал-Россия”.

Фото: #Букви

Варто зазначити, що правоохоронці значно перевищували чисельність мітингувальників. Під офісом телеканалу стоїть п’ять автобусів силовиків, людей на акцію протесту зібралося до 50-ти.

ОНОВЛЕНО:

За словами активіста Євгена Карася, колишнього лідера “С-14”, силовики затримали п’ятьох членів організації “Основа майбутнього”.

Наразі мітинг закінчився, протестувальники рушили до Шевченківського райвідділку поліції, куди відвезли затриманих.

Перед тим, як піти, учасники акції закидали правоохоронців сніжками.