Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що сильні пожежі спалахнули в лісових масивах недалеко від готелів і поселень в прибережному районі Ічмелер. Тут температура повітря в останні дні піднялася вище сезонних норм.

Боротьбою зі стихією займаються пожежники, лісники, направлено шість вертольотів, бульдозери і цистерни з водою. Заважає гасінню сильний вітер.

Antalya’nın Kaş ilçesinde dün ormanlık arazide çıkan yangının ardından, bugün de Marmaris’te orman yangını çıktı İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor https://t.co/SVBpVBWQU5 pic.twitter.com/aShF2MPi4M — Habertürk (@Haberturk) June 27, 2021

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021

“Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює свій напрямок”, – сказав губернатор Мугла Орхан Тавли, додавши, що для надання допомоги прибуло підкріплення з довколишніх районів.

Зазначається, що в другій половині дня 27 червня вогонь вдалося взяти під контроль.