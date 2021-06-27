Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що сильні пожежі спалахнули в лісових масивах недалеко від готелів і поселень в прибережному районі Ічмелер. Тут температура повітря в останні дні піднялася вище сезонних норм.

Боротьбою зі стихією займаються пожежники, лісники, направлено шість вертольотів, бульдозери і цистерни з водою. Заважає гасінню сильний вітер.

“Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює свій напрямок”, – сказав губернатор Мугла Орхан Тавли, додавши, що для надання допомоги прибуло підкріплення з довколишніх районів.

Зазначається, що в другій половині дня 27 червня вогонь вдалося взяти під контроль.