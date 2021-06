Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що сильні пожежі спалахнули в лісових масивах недалеко від готелів і поселень в прибережному районі Ічмелер. Тут температура повітря в останні дні піднялася вище сезонних норм.

Боротьбою зі стихією займаються пожежники, лісники, направлено шість вертольотів, бульдозери і цистерни з водою. Заважає гасінню сильний вітер.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021