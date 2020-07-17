Сьогодні, 17 липня, біля будівлі Верховної Ради України в Києві знову проходить мітинг на захист української мови.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Цей законопроєкт попередньо планували розглянути в залі засідань ВР 16 липня, але в підсумку не внесли до порядку денного.

Тепер депутати мають намір розглянути його сьогодні.

Люди прийшли на акцію з прапорами України та плакатами з гаслами на підтримку української мови.