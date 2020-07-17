Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.
Цей законопроєкт попередньо планували розглянути в залі засідань ВР 16 липня, але в підсумку не внесли до порядку денного.
Тепер депутати мають намір розглянути його сьогодні.
Люди прийшли на акцію з прапорами України та плакатами з гаслами на підтримку української мови.
- Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в навчальних закладах” (№2362), або законопроєкт Бужанського.