5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акції відбулися під стінами Верховної Ради і Кабінету Міністрів.

Про це повідомляють #Букви.

О 9 ранку під стінами Ради почалася акція протесту “Геть Авакова”. Сьогодні міністр внутрішніх справ виступить у парламенті під час години запитань до уряду.

О 10 ранку до акції протесту приєдналися представники “Правого сектора”.

Протестуючі стверджують, що діяльність Авакова повністю суперечить українському законодавству і принципам законності і моральності.

Вони вимагають відставки Авакова, почати проти нього розслідування і порушити кримінальну справу з приводу всіх незаконних дій і зловживань службовими повноваженнями з його боку.