Про це повідомляють #Букви.

О 9 ранку під стінами Ради почалася акція протесту “Геть Авакова”. Сьогодні міністр внутрішніх справ виступить у парламенті під час години запитань до уряду.

О 10 ранку до акції протесту приєдналися представники “Правого сектора”.

Протестуючі стверджують, що діяльність Авакова повністю суперечить українському законодавству і принципам законності і моральності.

Вони вимагають відставки Авакова, почати проти нього розслідування і порушити кримінальну справу з приводу всіх незаконних дій і зловживань службовими повноваженнями з його боку.

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

 