Про це повідомляють #Букви.
О 9 ранку під стінами Ради почалася акція протесту “Геть Авакова”. Сьогодні міністр внутрішніх справ виступить у парламенті під час години запитань до уряду.
О 10 ранку до акції протесту приєдналися представники “Правого сектора”.
Протестуючі стверджують, що діяльність Авакова повністю суперечить українському законодавству і принципам законності і моральності.
Вони вимагають відставки Авакова, почати проти нього розслідування і порушити кримінальну справу з приводу всіх незаконних дій і зловживань службовими повноваженнями з його боку.