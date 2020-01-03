Супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.

Про це повідомляє Business Insider.

Супутник Himawari-8 було запущено в жовтні 2014 року.

Його нинішнє місце розташування – на орбіті в районі Австралії приблизно в 35 тис. кілометрів над Землею.

Кожні десять хвилин він робить знімки і передає їх в режимі реального часу.

На знімках видно вогнища загоряння на материку, а також димовий шлейф, що піднімається і поширюється аж до Нової Зеландії.

За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 18 осіб.