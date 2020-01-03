Про це повідомляє Business Insider.
Супутник Himawari-8 було запущено в жовтні 2014 року.
Його нинішнє місце розташування – на орбіті в районі Австралії приблизно в 35 тис. кілометрів над Землею.
Кожні десять хвилин він робить знімки і передає їх в режимі реального часу.
На знімках видно вогнища загоряння на материку, а також димовий шлейф, що піднімається і поширюється аж до Нової Зеландії.
За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 18 осіб.
- Екологи побоюються, що в австралійських лісових пожежах загинуло більше 480 мільйонів тварин.