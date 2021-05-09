Прихильники "Опозиційної платформи - За життя" на чолі із нардепом від цієї політичної сили Іллею Кивою пройшли колоною до парку Вічної Слави.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Колона була доволі великою – більше тисячі людей. Деякі перехожі називали мітинг проплаченим.

Мітинг розпочав ходу від Європейської площі і до парку Слави.

Попереду колони люди несли довжелезний банер із написами: “Патриоты за жизнь”, “Фашизм не пройдет”, No Pasaran.

Учасників ходи охороняв кордон поліції.

Фото: #Букви

“Я считаю, что нельзя отрицать ту историю, историю, в которой ковалась победа. В которой жили люди, растили детей. Это история нашего государства, это история нашего народа. Отрицание истории – это преступление”, – сказав Кива.