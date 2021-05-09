Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Колона була доволі великою – більше тисячі людей. Деякі перехожі називали мітинг проплаченим.
Мітинг розпочав ходу від Європейської площі і до парку Слави.
Попереду колони люди несли довжелезний банер із написами: “Патриоты за жизнь”, “Фашизм не пройдет”, No Pasaran.
Учасників ходи охороняв кордон поліції.
Фото: #Букви
“Я считаю, что нельзя отрицать ту историю, историю, в которой ковалась победа. В которой жили люди, растили детей. Это история нашего государства, это история нашего народа. Отрицание истории – это преступление”, – сказав Кива.
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