Відповідні фото він розмістив на сторінці в Instagram.
Ендрю Маккарті за допомогою модифікованого телескопа зробив близько 150 000 знімків Сонця, які у сукупності змогли настільки чітко передати приголомшливі деталі зірки.
Сам фотограф назвав світлини найяскравішими фото Сонця в історії.
Фотограф сказав: “Лише коли я закінчу обробляти зображення, я бачу, як воно насправді виглядає, і це було щось унікальне”.
Процес фотографування та обробки зображення складний і потребує спеціального телескопа з двома фільтрами, щоб запобігти опікам сітківки ока фотографа.
- Нагадаємо, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 7329 у сузір’ї Тукан, завдяки своїй ширококутній універсальній камері WFC3.