Міжнародна компанія з виробництва спортивного одягу і аксесуарів Reebok показала три варіанти дизайну захисних масок, в яких можна буде займатися спортом.

Про це пише американський діловий журнал Fast Company.

Більшість фітнес-масок, які зараз представлені на ринку, призначені не для фільтрації частинок, а для імітації низького рівня кисню. Reebok зараз працює над масками, щоб задовольнити поточну потребу в захисних масках, викликану пандемією коронавірусу.

Деякі експерти вважають, що підвищення рівня забруднення в поєднанні з більш частими пандеміями може зробити маски частиною тренувань ще на довгий час.

“На жаль, це новий стандарт. У багатьох частинах світу, особливо в Азії, люди регулярно носять маски під час занять спортом на вулиці. Коронавірус тільки збільшує потребу в масках”, – зазначив глава європейської інноваційної лабораторії Reebok Дон Альберт.

Альберт і його команда розробили три прототипи для масок, які захистять спортсменів від небезпечних частинок в атмосфері.

Сенсорна маска

Ця маска виглядає найбільш схожою на ту, яку ми носимо зараз. Але в той час як більшість масок приховують обличчя, у цієї маски є чіткий екран навколо рота. Дослідження клієнтів Reebok показало, що люди розглядають спорт як соціальну діяльність, і в результаті їм подобається висловлювати свої емоції і бачити обличчя інших людей.

Сенсорна маска відфільтровує частки, а також дозволяє власнику спілкуватися з оточуючими. Вона буде оснащена датчиками, які відстежують частоту серцевих скорочень і частоту дихання, які будуть фіксуватися в мобільному застосунку.

Іммерсійна маска

Ця маска у вигляді прозорого щита, який охоплює всі обличчя і включає в себе капюшон і респіратор, щоб забезпечити повне покриття.

Завдяки іммерсійній масці можна буде відстежувати найбільшу кількість даних, оскільки у неї будуть датчики по всій області обличчя і голови.

Симбіозна маска

Це найамбітніша з масок. Вона складається з респіратора з органічною речовиною, такою як водорості або мох, який очищає повітря, поглинаючи вуглекислий газ з атмосфери і виділяючи кисень. В цьому випадку маска також буде фільтрувати небезпечні частинки, наприклад, віруси.