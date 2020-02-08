Співачка, акторка, музичний продюсер і модний дизайнер Ріанна випустила першу у 2020 році колекцію Fenty.

Про це пише Vogue.

Колекція присвячена свободі особистості, колективу і творчості.

Одяг з лінійки є універсальним, тож його можна стилізувати та доповнювати. В кольорах домінують хакі і яскравий помаранчевий.

Спортивні костюми розкішні, але все ж досить практичні. Чоботи дають змогу власнику самому вирішити, якої довжини вони мають бути. А сукні жіночні з фірмовими силуетами.