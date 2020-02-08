Про це пише Vogue.
Колекція присвячена свободі особистості, колективу і творчості.
Одяг з лінійки є універсальним, тож його можна стилізувати та доповнювати. В кольорах домінують хакі і яскравий помаранчевий.
Спортивні костюми розкішні, але все ж досить практичні. Чоботи дають змогу власнику самому вирішити, якої довжини вони мають бути. А сукні жіночні з фірмовими силуетами.
- 31-річна американська R & B- і поп-співачка барбадоського походження Ріанна (Робін Ріанна Фенті) визнана найбагатшою жінкою в світі музики за версією журналу Forbes.