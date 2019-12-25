Фотокартки були опубліковані Амандою Мітчел на сайті Marie Daire.

Це була королівська традиція видавати різдвяні картки для народу, пояснила вона.

Открытка Короля Георга V и Королевы Мари, которую отправляли солдатам на фронтах Первой мировой войны. 1914 год.

Принцессы Маргарет и Элизабет, 1939 год.

Принцесса Элизабет (будущая Королева Елизавета II) на рождественской открытки для солдатов на фронтах Второй мировой войны. 1942 год.

Принцы Чарльз, Эдвард и Эндрю с принцессой Анной позируют для рождественских открыток. 1969 и 1979 годы.

Принц Чарльз и принцесса Диана с маленьким принцом Вильямом. 1982 год.

Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1985 год.

Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1986 год.

Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1987 год.

Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1988 год.

Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1990 год.

1991 и 1997 годы.

Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2014 год.

Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2015 год.

Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2016 год.

Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2017 год.

Первая рождественская открытка с принцом Вильямом, герцогиной Кейт и их детьми – принцом Джорджем и принцессой Шарлотой. 2017 год.

Первая рождественская открытка с принцем Гарри и Меган Маркл. 2018 год.

Принц Вильям и герцогиня Кейт с детьми. 2018 год.

Принц Вильям и герцогиня Кейт с детьми.

  • 25 % опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою “Рейтинг“.
  • Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявляє, що Православна церква України не проти зміни календаря, зокрема дати святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.