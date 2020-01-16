Про це розповідають #Букви.
Українські воїни захищали аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року – 242 дня.
За весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 100 українських військових, близько 440 отримали поранення. Багато з них відзначені державними нагородами, деяких посмертно.
Бойовики обстріляли ДАП з “Градів”, мінометів і танків, працювали там і снайпери.
Серед “кіборгів” були: 3-й окремий полк ССО, 72 ОМБр, бійці Добровольчого Українського Корпуси та добровольчого батальйону “ОУН”, підрозділи 81-ї десантно-штурмової, 95-й і 79-й аеромобільних бригад і 74-го розвідувального батальйону, частини третьої батальйону 80-ї повітряно-штурмової бригади.
Фото з відкритих джерел
У період з 18 по 21 січня 2015 року в результаті підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 “кіборгів”, тому 21 січня було прийнято рішення вивести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.
Згадуючи про героїчний подвиг “кіборгів”, зазвичай говорять: “Вони вистояли – не вистояв бетон”.
Фотографії оборони ДАП того періоду:
Фото: Сергій Лойко/Facebook
У 2018 році Національний банк України випустив серію пам’ятних монет на честь захисників Донецького аеропорту. Це була монета номіналом 10 гривень срібного кольору.
- 14 квітня 2014 року – почалася так звана активна фаза антитерористичної операції на Донбасі: збройне протистояння української армії російським окупантам.