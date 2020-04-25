Про це повідомляє NASA.

Тридцять років тому, 24 квітня 1990 року, на шатлі “Дискавері” разом з екіпажем з п’яти астронавтів Hubble доставили на борт космічного центру NASA.

Зазначається, що знакові знімки і наукові відкриття космічного телескопа переглянули наш погляд на Всесвіт.

“Hubble дав нам приголомшливе уявлення про Всесвіт, від довколишніх планет до найдальших галактик, які ми досі не бачили. Як 30 років тому, так і зараз цей астрономічний центр все ще творить революційну науку. Його вражаючі образи захоплювали уяву протягом десятиліть і будуть продовжувати надихати людство ще довгі роки”, – зазначив помічник адміністратора по науці в штаб-квартирі NASA Томас Зурбухен.

На сьогоднішній день Hubble зібрав 1,4 мільйона спостережень і надав дані, які астрономи всього світу використовували для написання понад 17 000 рецензованих наукових публікацій, що робить його найбільш плодовитою космічною обсерваторією в історії. Одні тільки його архівні дані будуть сприяти майбутнім астрономічним дослідженням для наступних поколінь.

На честь 30-річчя від дня запуску телескоп зробив новий знімок, який зобразив область утворення зірки у Великій Магеллановій хмарі, що розташована недалеко від нашої галактики Чумацький Шлях, на відстані близько 163 000 світлових років від Землі.

Астрономи дали зображенню назву “Космічний риф”, тому що воно нагадує підводний світ.

Фото, які зробив Hubble

Галактика Роза

Туманність

Марс

Глибоке Поле

Світлове відлуння

Кульове зоряне скупчення

Туманність “Метелик”

Крабоподібна туманність

Зоряний Розплідник

Полярне сяйво на Урані

Галактика Сомбреро

Туманність “Кінська Голова”

Кільцева туманність

Галактика Вертушка