Біля Колеса огляду на Подолі група активістів-зоозахисників провела демонстрацію-перформанс, аби привернути увагу перехожих до проблеми експлуатації тварин та заохотити до веганства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У неділю, 29 листопада, активісти організацій “Кожна тварина” та Anonymous for the Voiceless провели демонстрацію-перформанс під назвою “Куб Правди”, метою якої було привернути увагу перехожих до проблеми експлуатації тварин.

Задля цього учасники акції, що тримали у руках плазмові телевізори, стали таким чином, щоб екрани утворювали куб. З екранів демонструвалися жахливі кадри, що зображують поширені сцени експлуатації тварин: на фермах, шкуродернях, молочних заводах тощо. Ці кадри супроводжувала додатково інформація про те, яких страждань при цьому зазнають тварини.

Учасники акції залишалися анонімними — вони були у чорному одязі та масках, що повністю закривали обличчя.

Паралельно з цим активісти вели роз’яснювальну роботу з перехожими та розповідали про веганство — спосіб життя, за яким люди прагнуть до виключення (наскільки це можливо і піддається реалізації) всіх форм експлуатації тварин (задля їжі, створення одягу тощо).