Covid-19 Україна

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У Німеччині протестували проти карантину: понад сто затриманих

У Німеччині жителі Берліна вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень.

Неділя, 26 квітня 2020, 18:42

Фото: Daily Mail

Про це пише Reuters.

Протестуючі кричали “Я хочу повернути своє життя” і тримали плакати з гаслами, такими як “Захист конституційних прав” і “Свобода – це не все, але без свободи, все – ніщо”.

Деякі з них намагалися тримати дистанцію, але інші стояли натовпом.

Протестуючі також роздавали газети під назвою “Демократичний опір”, в яких йшлося про те, що новий коронавірус є спробою захоплення влади шляхом поширення страху. В газетах цитувалося 127 лікарів з усього світу, які ставлять під сумнів необхідність строгих обмежень.

Правоохоронці заарештували понад 100 демонстрантів.

Зазначається, що Німеччина посідає п’яте місце в світі за кількістю COVID-19 після США, Іспанії, Італії та Франції. Проте рівень смертності в країні залишається відносно низьким.

Фото: Daily Mail

  • 20 квітня повідомлялось, що в декількох містах США пройшли масові демонстрації з вимогою скасувати карантин, введений через COVID-19.
Теги: акции протеста, Коронавірус, Німеччина, карантин

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