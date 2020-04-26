У Німеччині протестували проти карантину: понад сто затриманих

У Німеччині жителі Берліна вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень.

Про це пише Reuters.

Протестуючі кричали “Я хочу повернути своє життя” і тримали плакати з гаслами, такими як “Захист конституційних прав” і “Свобода – це не все, але без свободи, все – ніщо”.

Деякі з них намагалися тримати дистанцію, але інші стояли натовпом.

Протестуючі також роздавали газети під назвою “Демократичний опір”, в яких йшлося про те, що новий коронавірус є спробою захоплення влади шляхом поширення страху. В газетах цитувалося 127 лікарів з усього світу, які ставлять під сумнів необхідність строгих обмежень.

Правоохоронці заарештували понад 100 демонстрантів.

Зазначається, що Німеччина посідає п’яте місце в світі за кількістю COVID-19 після США, Іспанії, Італії та Франції. Проте рівень смертності в країні залишається відносно низьким.