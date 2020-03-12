Про це пише Reuters.

Зазначається, що верховна жриця, роль якої в цьому році виконала грецька актриса Ксанті Ігнатіу, піднесла факел до параболічного дзеркала, що концентрує сонячні промені. Після чого передала вогонь олімпійській чемпіонці зі стрільби з Греції Ганні Коракакі.

Організатори Токійський ігор, а також Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наполягають на тому, що Ігри проходитимуть, як і планувалося, з 24 липня по 9 серпня, незважаючи на чутки про те, що вони можуть бути скасовані або відкладені у зв’язку з швидким поширенням коронавірусу по всьому світу.

“За дев’ятнадцять тижнів до церемонії відкриття ігор ми зміцнюємо свою прихильність багатьом організаціям по всьому світу, які приймають значні заходи для стримування поширення коронавірусу”, – зазначив президент МОК Томас Бах.

Варто зазначити, що церемонія запалювання вогню стала першою з 1984 року, яка пройшла без глядачів. Тільки кільком десяткам акредитованих офіційних осіб було дозволено спостерігати за традиційною церемонією в сусідньому храмі Гери.