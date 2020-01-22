Про це повідомляють #Букви.
Так, з ранку на мосту зібралося кілька сотень українців, які тримали в руках два полотна державного прапору.
Учасники акції символічно об’єднали береги Дніпра “живим ланцюгом”, рухаючись назустріч двома колонами – з лівого берега (символізує Українську Народну Республіку) і з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку), таким чином, утворивши, 30-метровий державний стяг.
Варто зазначити, що акція є неполітичною, тому принести з собою можна було тільки прапори України.
Це вже 13-та за рахунком така акція.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Так проходила акція в минулому році.
- 22 січня 2017 року Києві на мосту Патона з нагоди 98-ї річниці Акту злуки активісти утворили “живий ланцюг Соборності”.
- У неділю, 20 січня 2019 року, українська громада в Празі (Чехія) утворила “живий ланцюг” і розгорнула українські прапори з нагоди Дня Соборності України.