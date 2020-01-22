Сьогодні, 22 січня, кияни зібралися на мосту Патона, щоб утворити "живий ланцюг" на честь Дня Соборності України.

Про це повідомляють #Букви.

Так, з ранку на мосту зібралося кілька сотень українців, які тримали в руках два полотна державного прапору.

Учасники акції символічно об’єднали береги Дніпра “живим ланцюгом”, рухаючись назустріч двома колонами – з лівого берега (символізує Українську Народну Республіку) і з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку), таким чином, утворивши, 30-метровий державний стяг.

Варто зазначити, що акція є неполітичною, тому принести з собою можна було тільки прапори України.

Це вже 13-та за рахунком така акція.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Так проходила акція в минулому році.