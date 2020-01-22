Сьогодні в центрі Києва відбулася хода пам'яті про перших загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акцію організували Національний музей Революції Гідності, ГО “Сім’ї “Небесної сотні” та “Самооборона Майдану”.

Хода пам’яті на честь Героїв Небесної сотні Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери, які загинули від рук міліціонерів під час масових протестів у Києві в січні 2014 року, стартувала о 13:00 біля Лядських воріт.

Учасники акції пройшли колоною по вулиці Хрещатик у бік Європейської площі до вулиці Михайла Грушевського та стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського. Вони тримали в руках плакат “Пам’ятаємо. Небесна сотня. Герої не вмирають”, портрети загиблих майданівців, національні прапори України та біло-червоно-білий прапор Білорусі (в 1918-1919 і в 1991-1995 рр.).

У рамках ходи відбулася панахида за першими загиблими біля пам’ятного знака на честь Героїв Небесної Сотні на вулиці Грушевського. Також учасники акції запалили свічки та поклали квіти до меморіальних дощок загиблих майданівців.

Потім охочі вирушили до екуменічного храму архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ – пом’янути загиблих майданівців.

Хода пам’яті відбувалася вшосте. Цю акцію започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян.

Нагадаємо, Сергій Нігоян отримав смертельне поранення вранці 22 січня 2014 року. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце отримав білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану.

Поранений львів’янин Роман Сеник помер через кілька днів у лікарні. Крім того, 22 січня в лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур: його раніше викрали невідомі просто з лікарні.

Через кілька днів від численних травм, отриманих 22 січня, помер киянин Олександр Бадера.