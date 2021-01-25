Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ця акція традиційно відбувалася 22 січня – у день, коли з’явилися перші загиблі, однак карантин вніс свої поправки.

Попри сьогоднішню негоду, кілька сотень громадян зібралися у центрі Києва, аби вшанувати пам’ять загиблих.

Хода вже традиційно стартувала від Лядських воріт, оскільки саме там біло розміщено блок-пост барикади, на якому чергував один з загиблих та член Третьої сотні Самооборони Майдану Сергій Нігоян. Він — перша жертва під час подій Революції Гідності.

Завершилася хода біля меморіальних дощок загиблих майданівців, де небайдужі поклали квіти та запалили лампадки.