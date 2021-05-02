Сьогодні в Одесі пройшов "Марш захисників" міста в пам'ять про події 2 травня 2014 року. У ході взяли участь більше 700 людей.

Про це повідомляє місцеве видання “Думская”.

Вулицями міста пройшли представники патріотичних і ветеранських організацій, а також усі охочі мешканці Одеси. Стартували від Соборної площі.

Учасники ходи вшанували хвилиною мовчання пам’ять патріотів, які загинули 2 травня в центрі міста – Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова.

За даними поліції, 2600 правоохоронців чергують на усіх локаціях, де відбуваються масові заходи.

Фото: “Думская”

Трагедія в Одесі сталася 2 травня 2014 року в міському Будинку профспілок. Тоді між проукраїнськими і проросійськими активістами відбулися сутички на площі Куликове поле із застосуванням “коктейлів Молотова”, бруківки і зброї. Внаслідок трагедії загинули 48 осіб, в лікарні Одеси звернулися 226 осіб. Серед постраждалих були госпіталізовані 88 осіб.