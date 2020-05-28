У місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.

Про це повідомляє AFP News Agency.

Флойда затримали 25 травня за підозрою у використанні підробленого чека на 20 доларів в магазині. Поліцейські стверджували, що він чинив опір, інформує агентство ВВС.

Судячи з відео, один із поліцейських при затриманні застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию потерпілого. Сам Флойд при цьому неодноразово повторював “Я не можу дихати!” і закликав не вбивати його. В результаті чоловік втратив свідомість. Його забрали в госпіталь, де він незабаром помер.

Розслідуванням інциденту зайнялося ФБР. Четверо поліцейських були звільнені.

Загибель Флойда викликала масові протести: сотні людей вийшли на вулиці Міннеаполіса проти поліцейського насильства і расової нерівності. Вони скандували: “Немає справедливості, немає миру!” і “Я не можу дихати!” Акції тривають уже два дні.

Протестувальники пройшли маршем до відділення поліції, малювали графіті на поліцейських машинах і кидали каміння в поліцейську дільницю. Вони також влаштували погроми і підпали.

Зокрема, протестувальники підпалили будівлю компанії з продажу автомобільних комплектуючих AutoZone.

Відбулися сутички учасників протестів з поліцією.

У ніч на четвер, 28 травня, кількість протестуючих зросла до тисяч. Вони, як і правоохоронці, зводили барикади.

Поліцейські займали позиції на дахах будівель. Вони застосували світлові гранати, гумові кулі і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, повідомляє агентство Reuters. У свою чергу учасники протестів закидали поліцію камінням та іншими снарядами.

Під час протестів був застрелений один із учасників акції.

Губернатор штату Міннесота Тім Уолз заявив на своїй сторінці в Twitter, що обстановка в місті переросла в надзвичайну ситуацію.

“Обстановка в Міннеаполісі переросла в надзвичайно небезпечну ситуацію. Для загальної безпеки, будь ласка, залиште цей район і дозвольте пожежним та медикам дістатися до місця подій”, – звернувся він до учасників протесту.

Фото: АР

Фото: AFP

Фото: Reuters

Реакція політиків та зірок

Інцидент із загибеллю чоловіка викликав хвилю обурення в суспільстві, в тому числі і у політичних діячів та голлівудських зірок.

Цей інцидент нагадав випадок з афроамериканцем Еріком Гарнером, який загинув під час арешту в 2014 році. До чоловіка тоді застосували задушливий прийом, і він теж повторював, що задихається.

Фраза “Я задихаюся” стала гаслом активістів, які протестують проти поліцейського насильства щодо афроамериканців.

Президент США Дональд Трамп в своєму Twitter назвав смерть Флойда “сумною і трагічною”.

“На моє прохання ФБР і Міністерство юстиції вже займаються розслідуванням дуже сумної і трагічної загибелі в Міннесоті Джорджа Флойда…”, – написав він.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що ФБР має ретельно розслідувати цю справу.

“Джордж Флойд заслуговував кращого, а його сім’я заслуговує на справедливість. Його життя мала значення”, – зазначив він.

Обурення з приводу інциденту висловили ряд сенаторів.

Відреагували також зірки Голлівуду. Instagram заповнений публікаціями з хештегом #justiceforfloyd і #GeorgeFloyd.

На загибель Флойда відреагували Єва Лонгорія, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл, Мілла Йовович та інші знаменитості.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #JusticeForFloyd Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 27 Май 2020 в 11:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 26 Май 2020 в 9:56 PDT