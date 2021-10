Про це повідомляють #Букви.

Євген живе у Києві, а родом із міста Бердянськ Запорізької області. Він розпочав свою кар’єру у фотожурналістиці у 2009 році як штатний фотограф інформаційних агентств УНІАН і PHL.

Малолєтка брав активну участь у висвітленні революції Гідності із самого початку, перш ніж перейти до висвітлення конфлікту у Криму та війни на Донбасі для різних міжнародних ЗМІ.

Крім цього, Малолєтка також працює над своїми особистими проєктами.

Його роботи були опубліковані в багатьох відомих ЗМІ таких, як: TIME, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, Newsweek, The Independent, El Pais, The Guardian, The Telegraph та інші.

Він провів більшість свого часу на сході України, працюючи над завданням для Associated Press, а також займався створенням відеоконтенту. Кадри Євгена широко транслювалися на BBC, Euronews, NBC та інших міжнародних телеканалах.

Найяскравіші кадри Євгена Малолєтки

Війна на Донбасі

Військовий у окопі. Фото було зроблене у січні 2017 року.

Широкине. Під час російсько-української війни селище декілька разів переходило під контроль террористів ДНР та підрозділів Збройних сил України. Внаслідок запеклих боїв близько 60 % будівель в селищі виявились частково або повністю зруйнованими, а більшість мешканців покинули село. Станом на середину квітня 2015 року в Широкиному лишалося 40 жителів.

Епідемія коронавірусу

Початок епідемії COVID-19 в Україні. На фото лікарі міста Чернівці.

Жертва епідемії у чорному мішку. Липень 2020-го.

Портрети борців з коронавірусом.

Лікарня у Почаєві.

Літня жінка отримує дозу китайської вакцини CoronaVac під час вакцинації вдома для людей похилого віку та інвалідів у селі Гаркушинці, Полтавська область. Вересень 2021-го.

Коли шляху назад вже немає.

Життя в умовах війни

Жінка у вишиванці їде на мопеді. Фото було зроблене у 2016 році під час поїздки Євгена на Донбас.

У 2014 році Слов’янськ став першим містом в Україні, яке захопили російські диверсійні групи під час війни — це відбулося 12 квітня. Місто було звільнено менш ніж за три місяці — в ніч на 5 липня 2014 року.

Фото Євгена було зроблене у грудні 2016 року з висоти пташиного польоту.

Мешканець Світлодарську – міста, яке неодноразово потрапляло під обстріли окупантів. Знімок зроблено у січні 2017 року.

Жителі окупованого Донбасу намагаються потрапити на підконтрольну Уряду територію України. Березень 2018-го.

Жінка веде корову на пасовище. Знімок зроблено у липні 2018 року.

Повсякденне життя українців